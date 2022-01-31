В Україні планувалися заворушення за участі 5 тисяч людей — Монастирський

Національна поліція затримала групу осіб, яка планувала влаштувати масові заворушення в Україні.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає кореспондентка Суспільного.

За його словами, усього до участі у заворушення мали залучити до 5 тисяч людей. Вони мали вдатися до насильства, та підпалювати шини, організатори також підготували бутафорську кров для того, щоб ці події з'явилися на центральних каналах. Окрім того, затримані зібрали групу медиків.

"Акції проговорюються з поліцією діалогу, в цьому випадку контакту з поліцією діалогу не було. Це мітинг проплачений, спрямований на насильство. В 2014 в Луганську, Донецьку приходили люди, псевдоактивісти, підбурювали громадян. Акції планувалась в центрі Україні, у Чернігівській, Полтавській, Сумській областях", — розповів міністр.

За даними МВС, для участі у заворушення організатори підготували "масовку" з 3500 тисяч людей, яким мали заплатити по 800 гривень та 1200 — для "сутичок з правоохоронними органами" — їхня "зарплатня" мала бути 1200 гривень.

"Все мало початись з виступів спікерів, далі мали сформувати ініціативну групу і просити, щоб хтось вийшов з Офісу президента. В словах спікера кодові слова. Провокатори придумали план: бійку з димовими шашками. Люди дістають вогнегасники, починають задувати 1,2,3 стрій поліції. Під час бійки обливають підготовленого актора кров‘ю, особи, вдягнені в медиків надають допомогу, ЗМІ в центр подій не підпускають", — розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Акції проговорюються з поліцією діалогу, в цьому випадку контакту з поліцією діалогу не було. Це мітинг проплачений, спрямований на насильство. В 2014 в Луганську, Донецьку приходили люди, псевдоактивісти, підбурювали громадян. Акції планувалась в центрі Україні, Чернігівська, Полтавська, Сумська області", — розповів міністр.

Що відомо

Служба безпеки України заявила про затримання злочинного угрупування, яке координували спецслужби Російської Федерації. За даними силовиків, члени групи готували напади на міські інфраструктурні об’єкти у Харкові та Житомирі.

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