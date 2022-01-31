У лікарні на Вінниччині запрацював кріогенний газифікатор

У Гайсинській центральній районній лікарні, що на Вінниччині, запрацював кріогенний газифікатор. Місткість розрахована на п'ять тонн, що еквівалентно 600 балонам кисню. Про це Суспільному розповів головний лікар Ігор Кохан.

Обійшовся газифікатор у майже 2 млн грн. Придбали його за програмою співфінансування. Гроші виділили з місцевого та держбюджетів, а також лікарні, каже медик. Нині, за словами Ігоря Кохана, в інфекційному відділенні закладу 95 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 11 з них в реанімації.

Заклад має 3 джерела постачання кисню до пацієнтів: киснева станція, 225 балонів із киснем і 31 січня заправили кріогенний газифікатор, який встановили напередодні, каже Ігор Кохан. Він дає кисневу автономію закладу. Газифікатор придбали на умовах співфінансування, де мільйон 500 тисяч гривень — це гроші з держбюджету, 300 тисяч — виділили з місцевого бюджету і ще 69 — гроші лікарні.

"Його місткість – 5 кубічних метрів, це 5 тисяч кг, що еквівалентно 620 балонам. У такій ситуації, як зараз, може вистачити на 2-2,5 місяці. У нас розгорнуто 150 ліжок, 95 з повідом, з них 11 в реанімації. На кисневій підтримці 37 пацієнтів", – каже Ігор Кохан.

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За два роки пандемії терапевти і кардіологи перепрофілювалися в інфекціоністів, розповідає Ігор Кохан. Медики, каже, просять вакцинуватися, аби не додавати їм клопоту, бо найбільше хочуть повернутися до роботи за профілем.

Інфекційне відділення для лікування хворих на ковід-19 у Гайсинській ЦРЛ розгорнули на базі колишнього терапевтичного, каже завідувачка інфекційки Світлана Луговська. Симптоми вірусу стали легшими, але недооцінювати ковід не варто. Він став підступнішим.

"Легший перебіг однозначно, але пізнє звернення і соматичні важкі хворі — це також хворі, які потребують неабиякої уваги. У цих хворих менше кисневої недостатності. Якщо тоді було на першому плані враження легень, то зараз такий симптом рідше буває. Це кашель, дере в горлі, температура, але невисока. Але ковід залишається ковідом, не можна не зважати на щось. Треба контролювати. Вже як температура нормальна – проходить час, і вже висока", — каже Світлана Луговська.

Сергій Гринчук у лікарні 5 день. Кисню лише від концентратора йому не вистачає. До ліжка підведено два джерела кисню — ще один від станції, пояснює лікарка Світлана Луговська. Що захворів чоловік, каже, не вірив, поки одного дня стало заважко дихати.

"Завдяки цьому всьому дихається легше. Роблять все, що можна. Тепер буду вакцинуватися, якщо все буде добре", — каже Сергій Гринчук.

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