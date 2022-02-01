Виселені через розширення полігону: історія села на Тернопільщині

У селі Будова на Тернопільщині живуть люди, яких переселили зі Львівщини. Через розширення полігону в 1940 році їх виселяли з Малої Вишеньки Яворівського району. Про це Суспільному розповіла жителька Будови Оксана Сало.
"Пам'ятаю з розповідей свого діда, який переїхав сюди у віці 21 рік, що важкою була дорога, їхали фірами. А що можна було забрати на фіру? Дітей і все найнеобхідніше. Тож людей вивезли, родини розформували, і не всі потрапили в Тернопільську область. Багато розселили в інші райони Львівської області, інші області. Таким чином були розірвані і сімейні, і родинні зв'язки, людей відірвали від свого коріння".
"Згадую також рідну сестру свого прадіда Волос Марію, яка прожила 92 роки і казала, що дуже важка була дорога з Львівщини на Тернопільщину. В неї по дорозі померла дитинка маленька, яку поховали десь на узбіччі дороги. Вона не знала, де, яке це було село? І вона ніколи не була на могилі своєї дитини", – каже Оксана Сало.
Нині в селі Будова є 47 жителів, 22 житлових будинки, з них заселених – 15.
"Сім будинків пустує: жителі повмирали. Цього року в січні померла найстарша жителька цього села. Школи своєї немає. Діти добираються до школи приблизно два кілометри", – розповіла Марія Данилів.
"Ходили босі до школи до Кального, не було в що взутися", – каже житель села Іван.
"Як купили кирзові чоботи на зиму, то за зиму з'їздив, подер, навесні ще сніг місцями був, а ми босі вже йшли до школи. Тяжке життя було. Колись бідували, палянички не було з чого спекти. Тато косив, мама підбирала, за цілий сезон 3,5 корці зерна всього заробили. А грошей не давали зовсім. Мама все яєць трохи назбирала, возила до Львова, продавала, щоб дітям костюм якийсь купити, чи ще щось".
Виходець із Села Будова Ярослав Штокало в проєкті "Історії (не) забутих сіл Тернопільщини" розповів, що всі будинки в цьому селі однотипні.
"Всі вони побудовані до 1939 року. Це були хати державні. Коли Польща відступила, тоді вони стали власністю тої громади, яка тут була. В нас тут цікаво тим, що є село Будова і вулиця Будова. Дуже гарно в нас навесні. Всі будинки однаково побудовані, на однаковій відстані один від одного, на однаковій відстані від дороги, і у всіх однакове планування. Хати сухі, теплі. Довкола ліс. Прекрасне село".
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