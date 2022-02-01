Виселені через розширення полігону: історія села на Тернопільщині

У селі Будова на Тернопільщині живуть люди, яких переселили зі Львівщини. Через розширення полігону в 1940 році їх виселяли з Малої Вишеньки Яворівського району. Про це Суспільному розповіла жителька Будови Оксана Сало.

"Пам'ятаю з розповідей свого діда, який переїхав сюди у віці 21 рік, що важкою була дорога, їхали фірами. А що можна було забрати на фіру? Дітей і все найнеобхідніше. Тож людей вивезли, родини розформували, і не всі потрапили в Тернопільську область. Багато розселили в інші райони Львівської області, інші області. Таким чином були розірвані і сімейні, і родинні зв'язки, людей відірвали від свого коріння".

Суспільне Тернопіль Жителька села Будова Оксана Сало

"Згадую також рідну сестру свого прадіда Волос Марію, яка прожила 92 роки і казала, що дуже важка була дорога з Львівщини на Тернопільщину. В неї по дорозі померла дитинка маленька, яку поховали десь на узбіччі дороги. Вона не знала, де, яке це було село? І вона ніколи не була на могилі своєї дитини", – каже Оксана Сало.

Суспільне Тернопіль Село Будова

Нині в селі Будова є 47 жителів, 22 житлових будинки, з них заселених – 15.

Суспільне Тернопіль Марія Данилів

"Сім будинків пустує: жителі повмирали. Цього року в січні померла найстарша жителька цього села. Школи своєї немає. Діти добираються до школи приблизно два кілометри", – розповіла Марія Данилів.

"Ходили босі до школи до Кального, не було в що взутися", – каже житель села Іван.

Суспільне Тернопіль Про свої дитячі спогади розповів житель села Іван

"Як купили кирзові чоботи на зиму, то за зиму з'їздив, подер, навесні ще сніг місцями був, а ми босі вже йшли до школи. Тяжке життя було. Колись бідували, палянички не було з чого спекти. Тато косив, мама підбирала, за цілий сезон 3,5 корці зерна всього заробили. А грошей не давали зовсім. Мама все яєць трохи назбирала, возила до Львова, продавала, щоб дітям костюм якийсь купити, чи ще щось".

Виходець із Села Будова Ярослав Штокало в проєкті "Історії (не) забутих сіл Тернопільщини" розповів, що всі будинки в цьому селі однотипні.

Суспільне Тернопіль Виходець із села Будова Ярослав Штокало

"Всі вони побудовані до 1939 року. Це були хати державні. Коли Польща відступила, тоді вони стали власністю тої громади, яка тут була. В нас тут цікаво тим, що є село Будова і вулиця Будова. Дуже гарно в нас навесні. Всі будинки однаково побудовані, на однаковій відстані один від одного, на однаковій відстані від дороги, і у всіх однакове планування. Хати сухі, теплі. Довкола ліс. Прекрасне село".

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