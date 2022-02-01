Майже 700 медпрацівників на Рівненщині підлягають відстороненню через відсутність щеплення від COVID-19, таку інформацію озвучили в ОДА. Відсторонення передбачено наказом Міністерства охорони здоров'я, який набув чинності з 31 січня. Він розширив перелік працівників, які підлягають обов'язковій вакцинації від коронавірусу. Серед них – чиновники, комунальники та медики.

Павло Сільковський працює лікарем-анестезіологом в обласній дитячій лікарні.

Зараз лікар у відпустці, але після виходу з неї підлягає відстороненню від роботи, бо не зробив жодної вакцинації від COVID-19.

"Я не відкидав можливості вакцинуватися, але перехворів, тому не щепився. А ось коли це стало вже примусовим, то я тим більше вакцинуватися не збираюся. Відповідно до українського законодавства, сертифікат перехворілого діє три місяці, в моєму випадку пройшло вже більше трьох місяців", – пояснив свою позицію Павло Сільковський.

Лікар певен, що без роботи не залишиться, адже працює також у приватних стоматологічних клініках, де вакцинацію не вимагають.

Фото: Суспільне Рівне

В обласній дитячій лікарні, за словами головного лікаря Віталія Бойка, відстороненню підлягають 28 людей. Загалом у медзакладі – 750 працівників. Наразі там нікого не відсторонюють.

"Поки що ми це в дію не пускали, тому що і так дуже багато медичних працівників сьогодні на лікарняному. Я впевнений в тому, що в нас таких випадків не буде, тому що ми провели роботу з персоналом. Ми домовилися: якщо людина хворіє, то після захворювання приносить довідку, що на певний термін переноситься вакцинація. Або ж робить першу вакцину і виходить з відпустки, – повідомив Віталій Бойко.

За інформацією координаторки вакцинації в області Олени Гандзюк, на Рівненщині є понад 32 тисячі медпрацівників. Майже 700 з них підлягають відстороненню через відсутність щеплення.

"Сказати, що в нас є такі заклади, де дуже багато людей мають бути відсторонені, я наразі не можу, в середньому 5-10 працівників по кожному закладу. До нас на сьогодні не надходили ні скарги від самих медпрацівників, ні інформація з медичних закладів, що виникають якісь проблеми у зв'язку з виконанням цієї норми", – зазначила Олена Гандзюк.

Окрім медиків, відстороненню від роботи без збереження зарплатні з 31 січня підлягають також чиновники й працівники комунальних підприємств. Більше про це тут.

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