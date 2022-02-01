Третю золоту медаль в Швеції здобув паралімпієць з Тернопільщини

Третю золоту медаль на Кубку світу в Швеції здобув паралімпієць з Тернопільщини Тарас Радь. Спортсмен переміг в індивідуальній гонці з біатлону. Це четверта нагорода спортсмена на цих змаганнях. Про це повідомив керівник обласного "Інваспорту" Віктор Федорчак.

За його словами, Тарас Радь у попередні дні змагань був кращим у лижних перегонах і естафеті сидячи. Також спортсмен з Тернопільщини здобув срібну нагороду у спринті з біатлону, каже Віктор Федорчак.

Нагадаємо, Тарас Радь – майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та біатлону, вихованець дитячо-юнацької спортивної школи "Інваспорт", студент факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

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