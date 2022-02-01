Вибух біля бізнес-центру у Рівному: що кажуть очевидець та орендар

Хто і за що міг кинути вибуховий пристрій під двері бізнес-центру на вулиці Гетьмана Мазепи у Рівному — ані власниця центру, ані орендар не мають гадки. Пастор церкви "Благодать", яка орендує частину офісних приміщень, припускає: ймовірно, їх справа з громадськістю не всім може подобатися. Суспільне побувало на місці інциденту та розпитало очевидців.

Вибух на вулиці Гетьмана Мазепи, що стався близько четвертої ночі 1 лютого, пошкодив вхідні двері та зовнішні захисні ролети. На час прибуття на місце інциденту кореспондентів Суспільного, робітники міняли пошкоджені від вибуху елементи.

Фото: Суспільне Рівне

Євген Левченко проживає у будинку навпроти офісного центру. Чоловік каже – прокинувся, почувши вибух.

"Я прокинувся – одразу на годинник – 3 години 31 хвилина. Потужно було, скочив. Горіло знизу. Вибило одну половину ролети, прибіг охоронець і снігом почав гасити", – пригадує рівнянин.

Фото: Суспільне Рівне

У бізнес-центрі, за словами охоронця, офіси здають в оренду.

Фото: Суспільне Рівне

Частину офісних приміщень тут орендує пастор церкви "Благодать" Андрій Корнійчук. За його словами, тут вони проводять курси англійської мови, допомагають у кризових ситуаціях сім'ям та молоді. Вибух пролунав під дверима, що ведуть саме до їхніх приміщень.

"Жодних уявлень немає, не було ні з ким конфліктів, не було жодних погроз. Тому немає ідеї, хто міг це зробити. Можливо, те, що робота наша і справа з громадськістю не всім може подобатися, це допускаю, але якихось прямих ворогів, погроз, конфронтацій щодо цього не було", – каже пастор Андрій Корнійчук.

Власниця офісного центру від офіційного коментаря відмовилась, але повідомила, що збитки становлять орієнтовно 40 тисяч гривень.

За словами пресофіцерки Нацполіції області Юлії Мозоль вибуховий пристрій був саморобним.

"Експерти на місці події вилучили уламки вибухового пристрою, а також іншу слідову інформацію. Поліція розслідує хуліганство, вчинене із заздалегідь заготовленим знаряддям для нанесення ушкоджень. Санкція статті передбачає від трьох до семи років тюрми", – розповіла пресофіцерка.

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