У Рівному кинули вибухівку під двері бізнес-центру

У Рівному вночі у вівторок, 1 лютого, кинули вибуховий пристрій під двері бізнес-центру у центральній частині міста. Про це повідомили у Нацполіції області.

Йдеться про бізнес-центр на вулиці Гетьмана Мазепи. Охоронець повідомив про інцидент о 4:15.

Фото: Нацполіція області

“Заявник повідомив, що невідома особа кинула під двері вибуховий пристрій кустарного виробництва. Від вибуху частково пошкоджено вхідні двері й зовнішні захисні ролети”, - зазначила пресофіцерка поліції області Юлія Мозоль.

Фото: Нацполіція області

Експерти на місці події вилучили уламки вибухового пристрою, а також іншу слідову інформацію. Поліція розслідує хуліганство, вчинене із заздалегідь заготовленим знаряддям для нанесення ушкоджень. Санкція статті передбачає від трьох до семи років тюрми.

Фото: Нацполіція області

Охоронець уточнив поліцейським, що у бізнес-центрі офіси здаються в оренду.

ОНОВЛЕНО 14:20

Журналісти Суспільного побували на місці інциденту. Там робітники міняли пошкоджені від вибуху елементи. Представниця бізнес-центу коментувати інцидент відмовилась.

Що відомо

У Рівному власнику будівельної фірми 9 листопада невідомі кинули на подвір'я гранату РГД-5. Від вибуху ніхто не травмувався, – повідомили у пресслужбі Нацполіції області. Причетних осіб встановлюють правоохоронці.

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