Департамент капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації оголосив два тендери на реконструкцію об'єктів у міському парку ім. Кожедуба загальною вартістю майже 80 мільйонів гривень. Про це повідомили на сторінці управління архітектури та містобудування у Facebook.

Реконструкція елементів благоустрою та "Урбан-парк"

Перший тендер - на 32 мільйони гривень - передбачає реконструкцію елементів благоустрою та малих архітектурних форм з влаштуванням Урбан-парку.

У тендерній документації передбачається облаштування тротуарів і іншого дорожнього покриття, посів газонів, встановлення урн та лавочок, МАФів. Також передбачається облаштування майданчиків для паркуру, воркауту, тенісу, йоги, будівництво памп-треку. У тендерній документації також - облаштування громадського туалету і становлення зовнішнього освітлення.

Управління архітектури СОДА

Дитячі і спортивні майданчики

Другий тендер - на понад 46,7 мільйонів гривень - передбачає реконструкцію елементів дитячих, спортивних та інших майданчиків. У технічне завдання включені заміна покриття, встановлення урн та лавок, облаштування велопарковки. Також передбачається облаштування кортів для стріт-футболу 3х3, панна-корту, майданчиків для стрітболу та баскетболу, дитячого воркауту.

Також планується облаштування дитячого майданчика та скейтпарку і зовнішнє освітлення.

Планується, що роботи мають бути виконані до 31 грудня 2022 року.

Пропозиції на участь в аукціоні можна надавати до 16 лютого.

Що відомо

Сумський парк ім. Кожедуба заснували у 1933 році на місці колишнього парку Лещинських. Дитячі атракціони, у тому числі оглядове колесо, у ньому були встановлені у 90-х роках ХХ століття.

У 2019 році у парку ім. Кожедуба відкрили скейт-парк. Тоді на його будівництво витратили понад 3 мільйони гривень.

Парк Кожедуба - це одна із локацій президентської програми "Активні парки", за якою в Сумах мають з'явитися збудувати спортивні майданчики з віртуальним тренером.

У парку залишився недоробленим спортивний майданчик для людей з інвалідністю, який мали облаштувати за кошти громадського бюджету.

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