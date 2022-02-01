На Тернопільщині зросла мінімальна ціна на пластикові пакети

Від двох до трьох гривень – така відтепер мінімальна ціна на пластикові пакети. Її затвердив Уряд. Про це розповів перший заступник Міністра економіки України Денис Кудін. Так хочуть обмежити використання пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в Україні.

У супермаркеті на вулиці Максима Кривоноса в Тернополі ціна на пакети не змінилася, вони коштують від 2 до 3 гривень, як і коштували до цього. Про це розповів начальник управління з корпоративних комунікацій цієї мережі Сергій Демченко. Купити води сюди зайшов Ігор Карамелюк. Чоловік каже, зазвичай пакетами не користується, бо бере до магазину екосумку. Про підвищення цін на пластикові пакети говорить так:

"Так виростуть ціни. Нехай замінять їх на паперові, щоб знати чому платити такі кошти".

Тернополянка Галина Гордієнко купує курячі яйця. Жінка каже, пакети, які бере на касі, використовує до пів року.

Із пакетом з магазину вийшов Микола Шаравський. Чоловік каже, про те, що вони коштують дорожче, дізнався з новин:

"По дорогах, в річці, кругом є пакети. Нехай ще ціну піднімуть, хай би в полотняних торбинках приходили і купували".

Зміна цін стосується пакетів товщиною понад 50 мікрометрів, каже асистент кафедри геоекології педагогічного університету Ігор Кузик. Чоловік розповідає, такі пакети можуть розкладатися в навколишньому середовищі до 50-ти років.

Відповідно до рішення Уряду, мінімальна ціна за пакет без ручок і бокових складок становитиме дві гривні. 2,50 – за пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками та без бокових складок. Три гривні – за пакет з ручками та боковими складками. Прокоментувала зміни кандидатка економічних наук Наталія Фалович.

Нагадаємо, плату за тонкі пластикові пакети запровадили 10-го грудня минулого року. З березня цього року продавати такі торбинки буде заборонено, розповіла начальниця обласного управління захисту споживачів Тетяна Трінька-Яворська. Еколог Ігор П’ятківський розповів, що Україна стала 87-ю в списку країн, які обмежили або заборонили використання пластику. Закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України прийняли 1 червня цього року.

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