Подружжя миколаївців живе без опалення та газу і намагається дізнатись причину відключення у представників акціонерного товариства "Миколаївгаз".

У ситуації розбиралась кореспондентка Суспільного Валентина Гурова.

У листопаді 2020 року газопостачання в будинку миколаївця Петра Погорєлова припинили у зв’язку із витоком газу.

"Після проведення ремонтних робіт і усунення цього витоку кран на газопроводі було опломбовано, тому що споживача не було вдома. За відсутності його вдома ми не можемо відновити газопостачання, тому цей кран було тимчасово опломбовано", — розказала речниця підприємства "Миколаївгаз" Еліна Луцкевич.

За словами експерта з енергетичних ринків Андрія Зінченка, аварійний витік газу — практично завжди стовідсоткова підстава для відключення.

"Ми повинні розуміти, що газова служба — це служба, яка дуже зарегламентована. Якщо інформація якась була, то мають бути певні документальні підтвердження або записи, або доповідні записки, або виїзди і все таке інше", — розказав Андрій Зінченко.

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв Приміщення, де відрізали газопостачання

Про те, що будинок відрізають від газопостачання, Петро Погорєлов дізнався від сусідки.

"Я вибіг з двору сюди, тут стояла машина "Миколаївгазу". Зварювальник відрізав. Коли я підійшов, він вже просто заварював заглушку", — розказав Петро Погорєлов.

Онкохвора дружина Петра Погорєлова Марина Рашкова не підіймається з ліжка. Жінка говорить, що відсутність опалення дуже помітна, в будинку холодно.

"Мені лікарі дозволяли по пів години сидіти, а зараз сісти неможливо, дуже холодно. Раніше я могла сісти умитись, хоча б тут, у квартирі. А зараз ось, все моє умивання – серветки, тому що це просто неможливо", — розказала Марина Рашкова.

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв Газову трубу відрізали від газопостачання

25 січня 2022 року, коли зрізали трубу, співробітники підприємства "Миколаївгаз" повідомили господарю, що цю ж трубу опломбовували 20 листопада 2020 року.

За словами Петра Погорєлова, жодних повідомлень про це не отримував ані тоді, ані зараз, а пломбу не бачив, адже труба розташована за будинком, де він не ходить.

"У 2020 році 20 листопада мені, за версією "Миколаївгазу", опломбували газ, встановили пломбу. Я, чесно кажучи, навіть не уявляю, який вигляд вона має. Відтоді, я теоретично мав бути відключеним. Втім, чомусь я користувався, я сплачував, приходили смс-ки, таку-то суму ви повинні сплатити в цей місяць. Я сплачував, у мене є платіжки врешті-решт", — розказав Петро Погорєлов.

За словами речниці Акціонерного товариства "Миколаївгаз" Еліни Луцкевич, відстежити кожного споживача індивідуально неможливо.

"Якщо споживач відключений, тобто у нього тимчасово припинено газопостачання, що стосується розподілу газу, незалежно від того споживає він газ чи ні, йому нарахування йдуть відповідно до кодексу ГРМ – це щомісяця фіксована сума відповідно до обсягу спожитого газу минулого року. Тобто люди, які навіть не користуються газом, вони все одно сплачують за розподіл газу. Тому ми навіть не можемо одразу побачити у нього це споживання", — розказала Еліна Луцкевич.

Відсутність пломби, за словами Еліни Луцкевич, виявили фахівці бригади при перевірці раніше відключених абонентів.

"Споживач продовжує користуватись газом, а пломба відсутня, тобто він самовільно цю пломбу зірвав. Йому було повторно припинено газопостачання, у зв’язку із порушенням кодексу ГРМ, а саме розділ 6 – це самовільне відновлення газопостачання", — розказала Еліна Луцкевич.

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв Офіс підприємства "Миколаївгаз"

Зі слів експерта з енергетичних ринків Андрія Зінченка, якщо пломбу дійсно встановлювали, цьому мають бути докази, а для врегулювання суперечки потрібне двостороннє обговорення питання.

"У разі встановлення обмежувального пристрою, повинен був складений акт, до цього акту є прізвище людини, яка його склала. Останніми роками практично скрізь використовуються засоби фотографування, тобто можна щонайменше подивитись, чи є взагалі якісь підстави про це говорити. Якщо такі підстави є, то розбиратись трохи далі, а якщо таких підстав взагалі не знайдеться, то це підстава вже для юридичної відповідальності", — розказав Андрій Зінченко.

За словами Петра Погорєлова, у ситуації планують розбиратись та, якщо доведеться, звертатимуться до суду. Адже, за словами чоловіка, про пломбування не знали, а про те, що відріжуть газ, його не повідомили.

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