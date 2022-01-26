29 січня, у день вшанування захисників УНР, полеглих під Крутами у Вінниці пройшов марш памʼяті Героїв Крут. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Стартував він від водонапірної вежі на Європейській площі.

На фото: Роман Костишин

" Це надзвичайно пам'ятна і важлива дата, адже 104 роки тому, студенти, молодь мали на оборону нашої країни.Ми маємо пам'ятати, що ця дата об'єднала українців", - розповідає організатор акції Роман Костишин.

Фото: Суспільне

До акції долучились 30 курсантів вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, військові, волонтери.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Всього, за підрахунками Суспільного на площі зібралися близько 150 людей.

Фото: Суспільне

Завершився марш біля пам’ятника Січовим стрільцям.

Довідка

Згідно з історичними даними, прагнучи встановити контроль над Україною після перевороту 1917 року, більшовицький уряд Росії направив ультиматум Українській Центральній Раді з вимогами дозволити переміщення більшовицьких військ на Дон і відмовитися від утворення Українського фронту. Українці відхилили вимоги, тому 7 січня 1918 року Раднарком більшовиків оголосив загальний наступ на Україну.

У середині січня 1918-го вони встановили контроль майже на всьому Лівобережжі та просувалися на Київ. За таких умов 22 січня 1918 року Українська Центральна Рада ІV Універсалом проголосила незалежність Української Народної Республіки.

Наприкінці січня 1918 року на залiзничнiй платформi у Крутах, прагнучи стримати наступ більшовиків на Київ, українські військові курсанти стали до бою проти вдесятеро більших за чисельністю російських військ під командуванням генерала Муравйова.