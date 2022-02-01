Поліція Києва перевіряє можливі версії смерті відомого боксера Вірчиса

Слідство поліції Києва розглядає дві версії за фактом смерті відомого 48-річного боксера Володимира Вірчиса: вчинення самогубства або ж доведення до самогубства. Повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Основними із них є вчинення самогубства або ж доведення до самогубства. У рамках кримінального провадження опитуються рідні Володимира Вірчиса, його друзі та знайомі, свідки та очевидці події", — ідеться у повідомленні.

Також правоохоронці перевіряють інформацію про те, чи мав він із кимось неприязні відносини або ж боргові зобов’язання.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією – умисне вбивство з позначкою "самогубство".

Усі досягнення Володимира Вірчиса

2-разовий Інтерконтинентальний чемпіон: у 2003-2004 роках Вірчис володів поясом IBF, а у 2005-2006 роках - WBO.

У 2007 році Вірчис став чемпіоном Європи завдяки перемозі у бою над італійцем Паоло Відоцом.

Що відомо

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження через смерть боксера Володимира Вірчиса, який був одним із публічних захисників ексголови Херсонської ОДА В’ячеслава Мангера, підозрюваного у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк.

У ніч на 28 січня правоохоронцям надійшло повідомлення від перехожого про те, що поблизу будинку на вулиці Раїси Окіпної він виявив повішеним невідомого чоловіка — ним виявився боксер Володимир Вірчис.

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