У Хмельницькому затримали на одержанні хабаря доцентку одного з університетів

У Хмельницькому затримали на одержанні хабаря завідувачку відділу аспірантури та докторантури одного з університетів. За 11 тисяч 500 доларів США жінка мала допомогти у безперешкодному вступі до аспірантури вищого навчального закладу.

Про це Суспільному повідомила начальниця сектору комунікацій управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега.

Затримали жінку сьогодні, 1 лютого, після отримання частини хабаря - 4 тисяч доларів США.

"Відомо, що громадянин мав передати працівниці вишу 11 500 доларів США за безперешкодний вступ в аспірантуру навчального закладу за скороченою програмою, за допомогу у написанні та публікації необхідних наукових статей та безперешкодний захист дисертаційного дослідження з метою здобуття наукового ступеня — кандидат юридичних наук", - розповіла Інна Глега.

Фото: ГУ НП у Хмельницькій області За 11 тисяч 500 доларів США жінка мала допомогти у безперешкодному вступі до аспірантури вищого навчального закладу.

Наразі правоохоронці готують підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Затриманій може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Читайте також