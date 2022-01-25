Перероблять на тирсу: як у Вінниці утилізують новорічні дерева

До пів тисячі ялинок та сосен щодня збирають вінницькі комунальники біля сміттєвих майданчиків. Там новорічні дерева після свят залишають містяни. Хвойні вивозить підприємство "ЕкоВін". Роблять це безкоштовно, розповідає працівник Ярослав Барановський.
Вантажник Роман Балацький говорить, що останніми роками вінничани обирають ялинки не великого розміру.
Щодня виїжджають 2-3 машини, каже Роман чоловік. За одну ходку кожна вантажівка збирає до двох сотень як.
За словами начальника сміттєсортувальної станції підприємства "Ековін" Ярослава Барановського, вже на підприємстві хвойні перероблять на тирсу. Почнуть робити це тоді, коли звезуть усі дерева.
"Перебиті ялинки в тирсу потім використовуємо на полігоні для підсипки шляхів до карт, на полігоні, на яких захоронюються побутові відходи, або спалюємо в котлі", — каже Ярослав Барановський.
Вінничанка Ліза Бандурка проживає у мікрорайоні "Вишенька". Ялинку, що викидає на смітник, каже, купувала ще напередодні католицького Різдва.
"Жива ялинка додає атмосферності, запаху, новорічного настрою. Вона не дуже швидко обсипалася, довго стояла", — каже Ліза Бандурка.
Викидає ялинку і Сергій Іванов. Каже, його новорічне дерево цьогоріч швидко обсипалося.
Читайте також
- У Вінниці через ремонтні роботи на мережі на кількох вулицях добу не буде води
- У Вінниці для ремонту водопроводу майже на два місяці перекриють вулицю Ушакова