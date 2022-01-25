Перероблять на тирсу: як у Вінниці утилізують новорічні дерева

До пів тисячі ялинок та сосен щодня збирають вінницькі комунальники біля сміттєвих майданчиків. Там новорічні дерева після свят залишають містяни. Хвойні вивозить підприємство "ЕкоВін". Роблять це безкоштовно, розповідає працівник Ярослав Барановський.

Суспільне Вінниця

Вантажник Роман Балацький говорить, що останніми роками вінничани обирають ялинки не великого розміру.

Суспільне Вінниця

Щодня виїжджають 2-3 машини, каже Роман чоловік. За одну ходку кожна вантажівка збирає до двох сотень як.

Суспільне Вінниця

За словами начальника сміттєсортувальної станції підприємства "Ековін" Ярослава Барановського, вже на підприємстві хвойні перероблять на тирсу. Почнуть робити це тоді, коли звезуть усі дерева.

Суспільне Вінниця

"Перебиті ялинки в тирсу потім використовуємо на полігоні для підсипки шляхів до карт, на полігоні, на яких захоронюються побутові відходи, або спалюємо в котлі", — каже Ярослав Барановський.

Суспільне Вінниця

Вінничанка Ліза Бандурка проживає у мікрорайоні "Вишенька". Ялинку, що викидає на смітник, каже, купувала ще напередодні католицького Різдва.

"Жива ялинка додає атмосферності, запаху, новорічного настрою. Вона не дуже швидко обсипалася, довго стояла", — каже Ліза Бандурка.

Викидає ялинку і Сергій Іванов. Каже, його новорічне дерево цьогоріч швидко обсипалося.

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