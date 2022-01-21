Понад 300 дерев з новорічної ялинки відвезли до Подільського зоопарку

Понад 300 дерев з яких складався каркас новорічної ялинки у центральному парку культури і відпочинку ім. Леонтовича відвезли до Подільського зоопарку. Там хвойні перероблять на корм та підстилку для тварин. Про це Суспільному розповів директор Євген Ткачик.

Фото: Суспільне Вінниця

"Ми взяли ці ялинки, тому що знаємо на 100 % що вони були не оброблені ніякими ароматизаторами та фарбами, які б в подальшому негативно впливали на стан здоров'я наших тварин. Хвоя - це невідємний елемент в складанні раціону в осінньо-зимовий період, має дуже великий вміст сірки. Це такий інгрідієнт, який позитивно впливає на перетравлення корму та на відмінний стан шерсті", — каже Євген Ткачик.

Доглядачка за тваринами Тетяна Гончарук розповідає хвою їдять лами, кози та олені.

Фото: Суспільне Вінниця

Стовбури дерев теж використають, частину — як дрова, розповідає директор зоопарку Євген Ткачик.

Рештою — задекорують вольєри .

Фото: Суспільне Вінниця

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