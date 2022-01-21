Понад 300 дерев з новорічної ялинки відвезли до Подільського зоопарку

Понад 300 дерев з яких складався каркас новорічної ялинки у центральному парку культури і відпочинку ім. Леонтовича відвезли до Подільського зоопарку. Там хвойні перероблять на корм та підстилку для тварин. Про це Суспільному розповів директор Євген Ткачик.
"Ми взяли ці ялинки, тому що знаємо на 100 % що вони були не оброблені ніякими ароматизаторами та фарбами, які б в подальшому негативно впливали на стан здоров'я наших тварин. Хвоя - це невідємний елемент в складанні раціону в осінньо-зимовий період, має дуже великий вміст сірки. Це такий інгрідієнт, який позитивно впливає на перетравлення корму та на відмінний стан шерсті", — каже Євген Ткачик.
Доглядачка за тваринами Тетяна Гончарук розповідає хвою їдять лами, кози та олені.
Стовбури дерев теж використають, частину — як дрова, розповідає директор зоопарку Євген Ткачик.
Рештою — задекорують вольєри .
Читайте також
- Вінницька ялинка перемогла у "конкурсі краси" серед новорічних дерев України
- У Вінниці розбирають головну ялинку