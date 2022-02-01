Як вакцинуються бустерною дозою від COVID-19 жителі сіл на Луганщині

Близько 600 жителів Сватівського району зробили щеплення бустерною дозою. Вона вводиться пацієнтам після піврічної перерви з моменту отримання другої дози вакцини. Таке щеплення роблять не лише у пунктах або центрах масової вакцинації, а й у віддалених населених пунктах, куди виїжджають мобільні бригади.

У селі Новоселівське Коломийчиської тергромади живе майже 1200 жителів.

За словами медичної сестри Новоселівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Інни Телятникової, сьогодні на прийом до мобільної бригади прийшло близько 15 людей.

"У нас отримали щеплення 50 %, особливу увагу ми приділяємо пацієнтам старшим 60 років. Вони також отримали щеплення перше і друге теж 50%. Бустерною дозою, на жаль, люди тільки почали записуватися", — розповіла Інна Телятникова.

Як розповіла головна сестра медична Сватівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Глущенко, вводять бустерну дозу пацієнтам старшим 18 років через шість місяців після повного курсу щеплення.

"Для введення бустерної дози є вакцина Комірнаті виробництва Pfizer, а також Модерна. Якщо ці дві вакцини відсутні в закладі люди можуть отримати іншу вакцину, яка є в наявності. Тобто або це CoronaVac виробництва Синовак Китайської народної республіки або Astrazeneca", — розповіла Глущенко.

Вона додала, що ревакцинація робиться також пацієнтам із важкими хворобами, які після повного курсу щеплення отримали й додаткову дозу.

"Після того, як людина отримала додаткову дозу вона через 3–6 місяців повинна отримати бустерну дозу вакцини. Тобто бустерна доза їм теж вводиться, але трішечки пізніше", — додала Людмила Глущенко.

Після внесення даних про щеплення бустерною дозою пацієнти у застосунку "Дія" можуть отримати нові сертифікати про вакцинацію.

"Зі вчорашнього дня його можна згенерувати в застосунку "Дія". Деякі люди його вже генерують, його вже отримали в "Дії". Дія цього сертифікату 270 днів", — розповіла головна медсестра Сватівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Глущенко.

Сертифікат дає право на отримання додаткових 500 гривень за програмою "єПідтримка".

80-річна жителька Новоселівського Марія Овчаренко розповіла, що вона першою в селі отримує бустерну дозу вакцини. Повний курс щеплень від COVID-19 зробила минулого року.

"Останню я робила у серпні. Про бустерну дозу дізналась від знайомих та й по телевізору дивлюсь. Кажуть, що треба бустерну дозу", — додала жінка.

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