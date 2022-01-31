У Сватівській ОТГ запровадили дистанційне навчання

У Сватівскій ОТГ через підвищення рівня захворюваності на COVID-19 навчальні заклади переходять на дистанційне навчання. За даними лікарки–епідеміологині Валентини Козьменко, третину всіх випадків за січень виявили у дітей.
За даними Сватівської міської ради, за останні три доби у громаді був зареєстрований 41 новий випадок COVID-19. Зокрема, занедужало 23 дітей.
Як розповіла Суспільному лікарка-епідеміологиня Валентина Козьменко, останні п'ять днів цей показник зростає. Батькам рекомендовано утримати дітей від прогулянок громадськими місцями.
"З початку 2022 року на COVID-19 захворіло 395 жителів району з них велика кількість – це діти. Це близько 30 відсотків це діти від року до 18 років. З січня 2022 року на самоізоляцію пішло 47 класів. Це близько 200 дітей", — розповіла епідеміологиня Валентина Козьменко.
На дистанційному навчанні, за рекомендаціями міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій школярі перебуватимуть до 11 лютого.
У Сватовому в ліцеї №7, як в інших школах громади навчальний процес відбувається дистанційно. На зв'язку із вчителем учні перебувають менше 45 хвилин.
"Більша кількість їх – молодші школярі. Також 6 вчителів захворіло в нас на Ковід і на даний час знаходяться на лікарняному", — розповіла директорка міського ліцею №7 Світлана Євтушенко.
За інформацією директорки міського ліцею №7 Світлани Євтушенко, станом на понеділок у 19-х учнів підтвердили COVID-19.
Читайте також: У Сватівській ОТГ зросла захворюваність на COVID-19
Що відомо
- Терміни дистанційного навчання можуть змінитися в залежності від епідемічної ситуації в громаді.
- На період карантину учням забороняється відвідувати всі заклади освіти.