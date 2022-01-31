У Сватівській ОТГ запровадили дистанційне навчання

У Сватівскій ОТГ через підвищення рівня захворюваності на COVID-19 навчальні заклади переходять на дистанційне навчання. За даними лікарки–епідеміологині Валентини Козьменко, третину всіх випадків за січень виявили у дітей.

За даними Сватівської міської ради, за останні три доби у громаді був зареєстрований 41 новий випадок COVID-19. Зокрема, занедужало 23 дітей.

Як розповіла Суспільному лікарка-епідеміологиня Валентина Козьменко, останні п'ять днів цей показник зростає. Батькам рекомендовано утримати дітей від прогулянок громадськими місцями.

"З початку 2022 року на COVID-19 захворіло 395 жителів району з них велика кількість – це діти. Це близько 30 відсотків це діти від року до 18 років. З січня 2022 року на самоізоляцію пішло 47 класів. Це близько 200 дітей", — розповіла епідеміологиня Валентина Козьменко.

На дистанційному навчанні, за рекомендаціями міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій школярі перебуватимуть до 11 лютого.

У Сватовому в ліцеї №7, як в інших школах громади навчальний процес відбувається дистанційно. На зв'язку із вчителем учні перебувають менше 45 хвилин.

"Більша кількість їх – молодші школярі. Також 6 вчителів захворіло в нас на Ковід і на даний час знаходяться на лікарняному", — розповіла директорка міського ліцею №7 Світлана Євтушенко.

За інформацією директорки міського ліцею №7 Світлани Євтушенко, станом на понеділок у 19-х учнів підтвердили COVID-19.

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Що відомо

Терміни дистанційного навчання можуть змінитися в залежності від епідемічної ситуації в громаді.

На період карантину учням забороняється відвідувати всі заклади освіти.

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