У Сватівській ОТГ зросла захворюваність на COVID-19

У Сватівській громаді, що на Луганщині, рівень захворюваності на COVID-19 зріс у майже три рази у порівнянні з показниками минулого тижня. Про це Суспільному повідомив завідувач районного підрозділу Державної установи "Луганський центр контролю та профілактики хвороб" Всеволод Ткаченко.

За словами Ткаченка, якщо 19 січня фахівцями центру було зафіксовано 17 нових випадків захворювання то за минулу добу 47. З них 34 у Сватовому. Серед сільських територій громади підвищення захворюваності на коронавірус у селі Коржове.

"Підвищення захворюваності на COVID-19 була у селі Коржове. Цей спалах захворюваності був після свята Водохреща, де парафіяни були в тісному контакті та разом святкували свято. В день було зафіксовано від 4 до 6 хворих", — додав Ткаченко.

За інформацією Всеволода Ткаченка, вірус поширюється і серед школярів. За весь минулий тиждень епідеміологи зафіксували шість випадків коронавірусу у дітей. А за минулу добу позитивні результати тестів отримала 21 дитина. Крім цього 26 класів у 13 ліцеях та гімназіях громади перебуває на самоізоляції.

По нашій ОТГ 21 дитина захворіла. Школярі: практично всі наші ліцеї мають захворілих на коронавірус, найбільше – це 6 людей за вчора було зафіксовано у ліцеї №7. Також реєструється захворювання серед дітей – дошкільнят", — додав Ткаченко.

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