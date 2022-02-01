З 31 січня у Луганській області на дистанційному навчанні 97 шкіл. Про це Суспільному розповів директор обласного департаменту освіти і науки Юрій Стецюк.

За його словами, причина у зростанні рівня захворюваності дітей, в тому силі на гострі респіраторні захворювання. Найбільше шкіл, які перевели учнів на дистанційне навчання, у Сєвєродонецькій громаді – 23.

"Білолуцька територіальна громада – це 6. Нижньодуванська – 2. Сватівська – 13. Гірська – 7, Рубіжанська – 6, Марківська – 1, міловська – 8, Старобільська – 9, Кремінська – 4, Лисичанська – 2, Біловодська – 11, Новопсковська – 1, Широківська – 3, Сєвєродонецька -23 і Нижньотеплівська – 1", — розповів директор департаменту освіти і науки Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Стецюк.

Як розповів Стецюк, питання про те, щоб учні повернулись за парти, розглядатимуть за два-три тижні.

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