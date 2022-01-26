З 1 лютого на Волині стартує ревакцинація, а також обов’язкова вакцинація дітей, які ще не отримали щеплення проти поліомієліту. Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук.
Наразі кількість вакцинованих проти поліомієліту дітей на Волині – 70%.
Зі слів Людмили Тимощук, у зв'язку з виявленими спалахами поліомієліту у Рівненській та Закарпатській областях, на Волині потрібно пришвидшити темпи ревакцинації дітей проти поліомієліту.
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Заступниця голови облдержадміністрації також додала, що вакцини проти поліомієліту на Волині наразі вистачає. Серед щеплених, у різних вікових категоріях, найбільше дітей молодшого віку:
- діти до 1 року — 77,7%;
- діти до 1,5 року — 73%;
- діти до 6 років — 82,6
- діти до 14 років — 75,5%.
"Вакцинують дітей з 2 місяців, далі в 4 та 6 місяців. Потім в 1,5 річному віці, в 6 років та 14. Перші дві вакцини у 2 та 4 місяці роблять інактивованими вакцинами, неживими. А потім орально — каплями", — зазначила Людмила Тимощук.
Що відомо
- За даними Міністерства охорони здоров'я України станом на 5 січня середній рівень охоплення щепленнями від поліомієліту в Україні ледь перевищує 71 % за необхідних 95 %. Зокрема, три щеплення від поліо у віці до 1 року отримали 73,3% дітей, четверте (у 18 місяців) — 73,5 %. Щеплення у 6 років зробили 72 % дітей, а у 14 років — 68,7%.
- Вісім закладів первинної медичної допомоги на Волині станом на 13 жовтня 2021 року, не мали у залишку пероральної поліомієлітної вакцини. Натомість інактивована поліомієлітна вакцина, яка призначена для введення дітям у 2 і 4 місяці та в 6 і 18 місяців, була.