З 1 лютого на Волині стартує ревакцинація, а також обов’язкова вакцинація дітей, які ще не отримали щеплення проти поліомієліту. Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук.

Наразі кількість вакцинованих проти поліомієліту дітей на Волині – 70%.

Зі слів Людмили Тимощук, у зв'язку з виявленими спалахами поліомієліту у Рівненській та Закарпатській областях, на Волині потрібно пришвидшити темпи ревакцинації дітей проти поліомієліту.

Заступниця голови облдержадміністрації також додала, що вакцини проти поліомієліту на Волині наразі вистачає. Серед щеплених, у різних вікових категоріях, найбільше дітей молодшого віку:

діти до 1 року — 77,7%;

діти до 1,5 року — 73%;

діти до 6 років — 82,6

діти до 14 років — 75,5%.

"Вакцинують дітей з 2 місяців, далі в 4 та 6 місяців. Потім в 1,5 річному віці, в 6 років та 14. Перші дві вакцини у 2 та 4 місяці роблять інактивованими вакцинами, неживими. А потім орально — каплями", — зазначила Людмила Тимощук.

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