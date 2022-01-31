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"На два мільйони гривень". У Вінниці затримали групу людей, які виготовляли і збували наркотики
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"На два мільйони гривень". У Вінниці затримали групу людей, які виготовляли і збували наркотики

Юлія Бараболя
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"На два мільйони гривень". У Вінниці затримали групу людей, які виготовляли і збували наркотики Фото: СБУ області

У Вінниці СБУ викрила наркоугруповання, яке щомісяця збувало наркотиків на 2 мільйони гривень. Про це йдеться на фейсбук-сторінці СБУ у Вінницькій області.

Продавали наркотики 6 вінничан, які виготовляли та зберігали "товар" у власному помешканні.

СБУ провела 9 обшуків, де виявили:

  • майже 25 кг канабісу; суху подрібнену речовину рослинного походження, зовні схожу на канабіс, приблизною вагою 25 кг;
  • приблизно 1 кг амфетаміну;
  • обладнання для виготовлення та фасування психотропів та наркотичних засобів;
  • вогнепальну та холодну зброю.

Наразі ведеться слідство.

Організатора та трьох членів наркоугруповання затримано, їм оголошено підозру. Їм загрожує від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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