У Вінниці СБУ викрила наркоугруповання, яке щомісяця збувало наркотиків на 2 мільйони гривень. Про це йдеться на фейсбук-сторінці СБУ у Вінницькій області.

Продавали наркотики 6 вінничан, які виготовляли та зберігали "товар" у власному помешканні.

СБУ провела 9 обшуків, де виявили:

майже 25 кг канабісу; суху подрібнену речовину рослинного походження, зовні схожу на канабіс, приблизною вагою 25 кг;

приблизно 1 кг амфетаміну;

обладнання для виготовлення та фасування психотропів та наркотичних засобів;

вогнепальну та холодну зброю.

Наразі ведеться слідство.

Організатора та трьох членів наркоугруповання затримано, їм оголошено підозру. Їм загрожує від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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