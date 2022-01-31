У Вінниці СБУ викрила наркоугруповання, яке щомісяця збувало наркотиків на 2 мільйони гривень. Про це йдеться на фейсбук-сторінці СБУ у Вінницькій області.
Продавали наркотики 6 вінничан, які виготовляли та зберігали "товар" у власному помешканні.
СБУ провела 9 обшуків, де виявили:
- майже 25 кг канабісу; суху подрібнену речовину рослинного походження, зовні схожу на канабіс, приблизною вагою 25 кг;
- приблизно 1 кг амфетаміну;
- обладнання для виготовлення та фасування психотропів та наркотичних засобів;
- вогнепальну та холодну зброю.
Наразі ведеться слідство.
Організатора та трьох членів наркоугруповання затримано, їм оголошено підозру. Їм загрожує від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Читайте також
- "Демонстрував свої оголені сідниці". Хлопця, який дрифтував у Вінниці на Ліверпулі, затримали
- У Вінниці чоловіки влаштували стрілянину в ресторані. Травмовано двох людей