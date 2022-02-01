Обвинувальний акт стосовно колишнього командира корабля Одеського загону морської охорони за фактом недбалого ставлення до військової служби, що заподіяло істотну шкоду, скерували до суду. Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Чоловікові інкримінують ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України. За даними слідства, у листопаді 2019 року командир корабля, який знав про наявні порушення у танкера Delfi, не вжив заходів щодо та конвоювання його до найближчого порту.

Також прикордонники встановили, що танкер перетнув державний кордон України без необхідних документів та з екіпажем, який складався з трьох людей, замість п'яти. Крім того, у судна зафіксували непрацездатність головних двигунів, втрату одного з якорів, нестабільні системи зв’язку. На борту також були відсутні паливо та провізія, зазначили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Внаслідок цього вантажний танкер під час шторму зірвався з якоря та, дрейфуючи, сів на мілину поблизу одеського пляжу "Дельфін". Це призвело до закриття пляжу.

Що відомо

22 листопада 2019 року через шторм в Одеській затоці зірвало з якоря танкер Delfi. Його прибило до хвилерізу на пляжі "Дельфін". На борту були капітан та два члени екіпажу. Коли судно зазнало краху, їх евакуювали та направили до лікарні. Роботи з вирівнювання судна почалися 18 липня. Однак підняти його не вдалося. Під час робіт обірвалось місце кріплення одного зі швартувальних кінців канату.

Представники судновласника не змогли підняти танкер Delfi 24 липня і 25 липня. Під час останньої спроби відірвався металевий трос. 27 серпня стало відомо, що танкер Delfi приберуть до 3 вересня, якщо будуть "сприятливі погодні умови". 10 вересня 2020 року танкер підняли та відбуксирували.

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