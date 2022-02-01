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Аварія танкера Delfi. В Одесі справу проти екскомандира корабля передали до суду
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Аварія танкера Delfi. В Одесі справу проти екскомандира корабля передали до суду

Діана Зубар
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Аварія танкера Delfi. В Одесі справу проти екскомандира корабля передали до суду УНІАН

Обвинувальний акт стосовно колишнього командира корабля Одеського загону морської охорони за фактом недбалого ставлення до військової служби, що заподіяло істотну шкоду, скерували до суду. Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Чоловікові інкримінують ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України. За даними слідства, у листопаді 2019 року командир корабля, який знав про наявні порушення у танкера Delfi, не вжив заходів щодо та конвоювання його до найближчого порту.

Також прикордонники встановили, що танкер перетнув державний кордон України без необхідних документів та з екіпажем, який складався з трьох людей, замість п'яти. Крім того, у судна зафіксували непрацездатність головних двигунів, втрату одного з якорів, нестабільні системи зв’язку. На борту також були відсутні паливо та провізія, зазначили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Внаслідок цього вантажний танкер під час шторму зірвався з якоря та, дрейфуючи, сів на мілину поблизу одеського пляжу "Дельфін". Це призвело до закриття пляжу.

Що відомо

  • 22 листопада 2019 року через шторм в Одеській затоці зірвало з якоря танкер Delfi. Його прибило до хвилерізу на пляжі "Дельфін". На борту були капітан та два члени екіпажу. Коли судно зазнало краху, їх евакуювали та направили до лікарні. Роботи з вирівнювання судна почалися 18 липня. Однак підняти його не вдалося. Під час робіт обірвалось місце кріплення одного зі швартувальних кінців канату.
  • Представники судновласника не змогли підняти танкер Delfi 24 липня і 25 липня. Під час останньої спроби відірвався металевий трос. 27 серпня стало відомо, що танкер Delfi приберуть до 3 вересня, якщо будуть "сприятливі погодні умови". 10 вересня 2020 року танкер підняли та відбуксирували.

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