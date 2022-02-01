Львів'яни здали кров для військових та онкохворих людей

У Львові, в Будинку воїна, сьогодні, 1 лютого, відбувся збір донорської крові для потреб військових та онкохворих людей. Акцію влаштували благодійні організації. Загалом здати кров сьогодні зголосилася 71 людина. Про це Суспільному повідомила співорганізаторка акції Ольга Лісова.
Зранку, 1 лютого, біля Будинку воїна утворилася черга. Здати кров там вирішило понад 70 людей. Серед них і львів'янин Богдан Рак. Вперше чоловік став донором у вісімнадцять років. Зараз йому — сорок два. Кров здає вп'яте.
"Насправді великої мотивації, щоб саме здати кров, мені не потрібно. Більше потрібна мотивація, знаєте, в цей день підготуватися. Правильно похарчуватися, вранці встати і прийти. Це завжди трішки страшно, але, як то кажуть, якщо страшно, але дуже хочеться, то вам туди", — каже Богдан Рак.
За словами співорганізаторки акції Ольги Лісової, ця акція є щомісячною:
"Багато активних є із військових, які приходять, самі запитують, телефонують. Вони вже знають, що ця акція проходить кожного місяця. Зібрана кров піде для військових, для діток і дорослих з онкологією".
Завідувач донорського відділення обласного центру служби крові Юрій Горбаль каже, здати кров може доросла людина, яка не має протипоказів Протипоказами до донорства є:приймання ліківхвороба чи хронічні захворюванняпроблеми з зоромхірургічні втручання чи процедури за допомогою голки протягом рокунизький рівень гемоглобіну (рівень гемоглобіну визначають лікарі в день здачі крові).та важить понад 50 кг.
"Максимально ми беремо 450 мілілітрів, але це є індивідуальна доза, тому що є люди, які мають малу вагу тіла, чи понижений артеріальний тиск, чи з інших причин, вони можуть здавати 350 мілілітрів крові", — каже Юрій Горбаль.
Медик додає: потреба у крові є завжди, а через пандемію коронавірусу донорів стало набагато менше:
"В нас зменшилася значно кількість донорів. І тому кожна людина, яка приходить здавати кров — це плюс до нашого банку крові, це плюс для кожної лікарні, яка потребує цієї крові".
Така акція відбулась у Львові вдев’яте. Також сьогодні кров здавали у Вінниці.
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