Львів'яни здали кров для військових та онкохворих людей

У Львові, в Будинку воїна, сьогодні, 1 лютого, відбувся збір донорської крові для потреб військових та онкохворих людей. Акцію влаштували благодійні організації. Загалом здати кров сьогодні зголосилася 71 людина. Про це Суспільному повідомила співорганізаторка акції Ольга Лісова.

Зранку, 1 лютого, біля Будинку воїна утворилася черга. Здати кров там вирішило понад 70 людей. Серед них і львів'янин Богдан Рак. Вперше чоловік став донором у вісімнадцять років. Зараз йому — сорок два. Кров здає вп'яте.

"Насправді великої мотивації, щоб саме здати кров, мені не потрібно. Більше потрібна мотивація, знаєте, в цей день підготуватися. Правильно похарчуватися, вранці встати і прийти. Це завжди трішки страшно, але, як то кажуть, якщо страшно, але дуже хочеться, то вам туди", — каже Богдан Рак.

Суспільне Львів Акція у Будинку воїна

За словами співорганізаторки акції Ольги Лісової, ця акція є щомісячною:

"Багато активних є із військових, які приходять, самі запитують, телефонують. Вони вже знають, що ця акція проходить кожного місяця. Зібрана кров піде для військових, для діток і дорослих з онкологією".

Суспільне Львів Акція у Будинку воїна

Завідувач донорського відділення обласного центру служби крові Юрій Горбаль каже, здати кров може доросла людина, яка не має протипоказів та важить понад 50 кг.

"Максимально ми беремо 450 мілілітрів, але це є індивідуальна доза, тому що є люди, які мають малу вагу тіла, чи понижений артеріальний тиск, чи з інших причин, вони можуть здавати 350 мілілітрів крові", — каже Юрій Горбаль.

Медик додає: потреба у крові є завжди, а через пандемію коронавірусу донорів стало набагато менше:

"В нас зменшилася значно кількість донорів. І тому кожна людина, яка приходить здавати кров — це плюс до нашого банку крові, це плюс для кожної лікарні, яка потребує цієї крові".

Суспільне Львів Акція у Будинку воїна

Така акція відбулась у Львові вдев’яте. Також сьогодні кров здавали у Вінниці.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону