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Львів'яни здали кров для військових та онкохворих людей
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Львів'яни здали кров для військових та онкохворих людей

Наталія Карнаух Богдан Звоник
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Львів'яни здали кров для військових та онкохворих людей Суспільне Львів

У Львові, в Будинку воїна, сьогодні, 1 лютого, відбувся збір донорської крові для потреб військових та онкохворих людей. Акцію влаштували благодійні організації. Загалом здати кров сьогодні зголосилася 71 людина. Про це Суспільному повідомила співорганізаторка акції Ольга Лісова.

Зранку, 1 лютого, біля Будинку воїна утворилася черга. Здати кров там вирішило понад 70 людей. Серед них і львів'янин Богдан Рак. Вперше чоловік став донором у вісімнадцять років. Зараз йому — сорок два. Кров здає вп'яте.

"Насправді великої мотивації, щоб саме здати кров, мені не потрібно. Більше потрібна мотивація, знаєте, в цей день підготуватися. Правильно похарчуватися, вранці встати і прийти. Це завжди трішки страшно, але, як то кажуть, якщо страшно, але дуже хочеться, то вам туди", — каже Богдан Рак.

Акція у Будинку воїнаСуспільне Львів

Акція у Будинку воїна

За словами співорганізаторки акції Ольги Лісової, ця акція є щомісячною:

"Багато активних є із військових, які приходять, самі запитують, телефонують. Вони вже знають, що ця акція проходить кожного місяця. Зібрана кров піде для військових, для діток і дорослих з онкологією".

Акція у Будинку воїнаСуспільне Львів

Акція у Будинку воїна

Завідувач донорського відділення обласного центру служби крові Юрій Горбаль каже, здати кров може доросла людина, яка не має протипоказів Протипоказами до донорства є:приймання ліківхвороба чи хронічні захворюванняпроблеми з зоромхірургічні втручання чи процедури за допомогою голки протягом рокунизький рівень гемоглобіну (рівень гемоглобіну визначають лікарі в день здачі крові).та важить понад 50 кг.

"Максимально ми беремо 450 мілілітрів, але це є індивідуальна доза, тому що є люди, які мають малу вагу тіла, чи понижений артеріальний тиск, чи з інших причин, вони можуть здавати 350 мілілітрів крові", — каже Юрій Горбаль.

Медик додає: потреба у крові є завжди, а через пандемію коронавірусу донорів стало набагато менше:

"В нас зменшилася значно кількість донорів. І тому кожна людина, яка приходить здавати кров — це плюс до нашого банку крові, це плюс для кожної лікарні, яка потребує цієї крові".

Акція у Будинку воїнаСуспільне Львів

Акція у Будинку воїна

Така акція відбулась у Львові вдев’яте. Також сьогодні кров здавали у Вінниці.

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