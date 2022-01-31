Закрити кримінальне провадження у справі екскерівника Чернігівського онкоцентру Юрія Шеня просить його адвокатка Галина Якуба. Про це вона заявила 31 січня на засіданні Деснянського районного суду Чернігова. Слухали справу про зловживання службовим становищем.

З її слів, прокурор надав доступ стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та вручив обвинувальний акт поза межами строку досудового розслідування. Запізнилися на дев'ять днів. Мали це зробити 21 листопада, а вручили 30.

"Якщо орган досудового розслідування порушив ці строки, то кримінальне провадження підлягає безумовному закриттю. Згідно з матеріалами кримінально провадження було відомо, що Юрію Миколайовичу повідомлено про підозру 21 вересня 2021 року. Згідно з нормами кримінального процесуального законодавства, тобто досудове розслідування в даному кримінальному провадженні мало бути завершене до 21 листопада 2021 року. Тобто дається два місяці на досудове розслідування", – говорить адвокатка Галина Якуба.

ФОТО: Суспільне Чернігів Галина Якуба

Зі слів Галини Якуби, строк може бути продовжений, якщо орган досудового розслідування не встигає зібрати докази. У даному кримінальному провадженні рішення про продовження строків не приймалося. Прокурор Олександр Довгошей проти закриття кримінального провадження. З його слів, процесуальні дії виконані в межах норми.

"Досудове розслідування в даному кримінальному провадженні було закінчено в межах строків досудового розслідування. Згідно з вимог процесуального кодексу України час, який відводиться для виконання вимог статті 290, а саме ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не входить в матеріали строку досудового засідання. Тому процесуальні дії, виконані в межах норми, підстав для задоволення даного клопотання немає".

ФОТО: Суспільне Чернігів Олександр Довгошей

Нагадаємо, 21 вересня минулого року прокуратура області повідомила Юрію Шеню про підозру. Там зокрема йшлося, що він, перебуваючи на посаді керівника, неефективно використовував гроші лікарні – замовляв консультаційні послуги у сфері економіки у приватного підприємця, приватні послуги пральні. Фінансовий аудит показав, що онкоцентр поніс додаткові витрати на загальну суму 1 млн 390 тисяч гривень.

Після обговорення сторін у судовому засіданні, суддя пішла ухвалювати рішення, яке повідомить 1 лютого.

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