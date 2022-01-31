Закрити кримінальне провадження у справі екскерівника Чернігівського онкоцентру Юрія Шеня просить його адвокатка Галина Якуба. Про це вона заявила 31 січня на засіданні Деснянського районного суду Чернігова. Слухали справу про зловживання службовим становищем.
З її слів, прокурор надав доступ стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та вручив обвинувальний акт поза межами строку досудового розслідування. Запізнилися на дев'ять днів. Мали це зробити 21 листопада, а вручили 30.
"Якщо орган досудового розслідування порушив ці строки, то кримінальне провадження підлягає безумовному закриттю. Згідно з матеріалами кримінально провадження було відомо, що Юрію Миколайовичу повідомлено про підозру 21 вересня 2021 року. Згідно з нормами кримінального процесуального законодавства, тобто досудове розслідування в даному кримінальному провадженні мало бути завершене до 21 листопада 2021 року. Тобто дається два місяці на досудове розслідування", – говорить адвокатка Галина Якуба.
Зі слів Галини Якуби, строк може бути продовжений, якщо орган досудового розслідування не встигає зібрати докази. У даному кримінальному провадженні рішення про продовження строків не приймалося. Прокурор Олександр Довгошей проти закриття кримінального провадження. З його слів, процесуальні дії виконані в межах норми.
"Досудове розслідування в даному кримінальному провадженні було закінчено в межах строків досудового розслідування. Згідно з вимог процесуального кодексу України час, який відводиться для виконання вимог статті 290, а саме ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не входить в матеріали строку досудового засідання. Тому процесуальні дії, виконані в межах норми, підстав для задоволення даного клопотання немає".
Нагадаємо, 21 вересня минулого року прокуратура області повідомила Юрію Шеню про підозру. Там зокрема йшлося, що він, перебуваючи на посаді керівника, неефективно використовував гроші лікарні – замовляв консультаційні послуги у сфері економіки у приватного підприємця, приватні послуги пральні. Фінансовий аудит показав, що онкоцентр поніс додаткові витрати на загальну суму 1 млн 390 тисяч гривень.
Після обговорення сторін у судовому засіданні, суддя пішла ухвалювати рішення, яке повідомить 1 лютого.
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