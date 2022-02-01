Будівництво мосту на Хмельниччині: прокуратура розпочала кримінальне провадження

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості при будівництві пішохідного мосту через річку Горинь у місті Нетішин Хмельницької області.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури.

Як йдеться у повідомлені, після завершення будівництва металеві конструкції мосту деформувалися, і міст не змогли ввести в експлуатацію.

"Встановлено, що у 2019 році приватним підприємством розроблено проєктну документацію для будівництва пішохідного мосту через річку Горинь. Через недоліки проєкту, міст деформувався, що унеможливлює введення його в експлуатацію. Наразі для його ремонту потрібно додаткові витрати на укріплення у сумі близько 390 тисяч гривень", - повідомили у прокуратурі.

Міський голова Нетішина про будівництво пішохідного мосту

Перед початком 2022 підбиваючи підсумки 2021 року міський голова Нетішина Олександр Супрунюк повідомив, що будівництво пішохідного мосту через річку Горинь є болісною проблемою.

"Міська влада стала заручником тяжби між проєктантом і підрядником. Виникла "патова" ситуація. Є порушення під час проєктування і будівництва. Нині обидві сторони намагаються перекласти відповідальність одна на одну. Роботи припинені за ініціативою проєктанта, технічних рішень щодо вирішення цієї проблеми сьогодні не має", - розповів міський голова.

Додає, провини міської ради, що будівництво не проводиться, немає.

"Але і підрядник, і проєктант намагаються перекласти свої недопрацювання на міську раду - пропонують нам оплатити додаткові роботи, щоб виправити помилки, які були допущені під час будівництва і проєктування. Нині справа перебуває в суді. Ми шукаємо варіанти вирішення проблеми", - повідомив міський голова Олександр Супрунюк.

Що відомо

У Нетішині будують новий 60-метровий міст через річку Горинь. Вартість мосту складає шість мільйонів 490 тисяч гривень, два мільйони 600 тисяч виділили з фонду компенсації ризиків, інші кошти з міського бюджету.

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