25 працівників медичних закладів Чернігова відсторонили від роботи через відсутність щеплення від коронавірусу. Це 0,67% від загальної кількості. Про це Суспільному розповів гендиректор міської лікарні №2 Владислав Кухар.

"Взагалі, більша кількість – це допоміжний персонал, це технічні служби, тобто ті, хто безпосередньо працюють в медичних закладах, але не відносяться до категорії медичних працівників. Так, серед них є три медичні сестри, є один лікар, але всі інші – це працівники немедичних професій".

За словами Владислава Кухаря, така кількість відсторонених не відобразиться на роботі медичної системи міста.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України розширило перелік організацій, співробітники яких мають обов’язково вакцинуватися. До закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів додали заклади охорони здоров’я, комунальні підприємства, установи та організації, а також органи місцевого самоврядування.

Тих, хто не вакцинувався, відсторонюють від роботи без збереження заробітної плати.

Як сказав заступник міського голови Чернігова Сергій Фесенко, у міській раді та її підрозділах відсторонені три людини, одна з них наразі перебуває у відпустці. Точна кількість відсторонених людей з комунальних підприємств наразі невідома.

Як сказав Кухар, достатньо зробити хоча б одну вакцину для того, щоб поновитися на своєму місці і працювати далі.

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