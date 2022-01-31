Близько двох мільйонів гривень щомісяця не вистачатиме Новгород-Сіверській центральній районній лікарні, щоб виплатити підвищені заробітні плати медикам. Семенівській лікарні не вистачатиме близько 600 тисяч. У Новгороді-Сіверському зібралися директори колишніх районних лікарень, обговорювали, як виконати Постанову кабміну про підвищені ставки для працівників.

Нагадаємо, з січня лікарі мають отримувати не менше 20 тисяч гривень заробітної плати, медсестри – не менше 13,5 тисяч. Грошей на це у закладах нема. Пропонують два варіанти: або збільшити оплату за пакетами, або ввести коефіцієнт для територій з малою щільністю населення.

Тетяна Ірха – лікарка з тринадцятирічним стажем. В Новгород-Сіверській лікарні має півтори ставки і є завідуючою дитячого відділення.

ФОТО: Суспільне Чернігів Тетяна Ірха, лікарка Новгород-Сіверської лікарні, за роботою

"На ставку педіатра і півставки неонатолога, маю дві спеціалізації. І отримую приблизно вісім тисяч гривень. Це з урахуванням нічних чергувань, ургенції по невідкладній допомозі – це стосується приймального відділення, і чергувань по лікарні, як черговий лікар", – говорить Тетяна Ірха.

Вісім тисяч – це вже після вирахуваних податків, тобто «на руки».

Найнижчу зарплату серед лікарів отримують молоді спеціалісти, каже директорка лікарні Олена Набхан. Після відрахувань вони отримують п'ять з половиною-шість тисяч гривень.

ФОТО: Суспільне Чернігів Директорка лікарні Новгород-Сіверської лікарні Олена Набхан

"У них зарплата не досягає навіть десяти тисяч. То це проблема. Такі люди мають розвиватися, вони мають створювати сім’ї, рости, жити, але як можна прожити на заробітну платню на сім-вісім тисяч гривень?"

Наталія Сахариленко у дитячому відділенні обіймає посаду старшої медсестри. Її стаж – 30 років. Отримує «чистими на руки» п'ять з половиною тисяч гривень заробітної плати.

З січня цього року, згідно з Постановою Кабміну, лікарі мають отримувати не менше 20 тисяч гривень, середній медичний персонал – не менше 13,5 тисяч гривень. Наразі така зарплата була лише у медиків ковідного відділення. За словами Олени Набхан, ці медики отримували протягом пандемії 300%, а з 1 січня 2022 року отримують 100%.

Платити за новими ставками в цій лікарні не можуть – нема грошей.

"На сьогоднішній день за приблизною оцінкою – це десь два-два з половиною мільйони нам буде не вистачати коштів на виплату заробітної плати нашим медичним працівникам".

Нема грошей і в інших лікарнях колишніх райцентрів області. Про це говорили їхні директори на нараді в Новгороді-Сіверському.

ФОТО: Суспільне Чернігів Нарада лікарів у Новгороді-Сіверському

У Семенівці, наприклад, лікарня менша за Новгород-Сіверську. Там щомісяця з початку року не вистачатиме понад півмільйона гривень.

"Наша лікарня не вийде на підвищення до кінця року. Договір на сьогоднішній день з Національною службою ми ще не підписали, але, бачачи розрахунки по проекту договору, якщо за місяць у нас мільйон дев’ятсот, а нам треба на виплату всім працівникам лікарні десь два з половиною мільйони, то 600 тисяч на сьогоднішній день у нас уже не вистачає", – сказала Суспільному генеральна директорка Семенівської міської лікарні Світлана Расулова.

ФОТО: Суспільне Чернігів Генеральна директорка Семенівської міської лікарні Світлана Расулова

Бюджети громад також не в змозі взяти на себе такий тягар, каже голова Новгород-Сіверської громади Людмила Ткаченко.

ФОТО: Суспільне Чернігів Голова Новгород-Сіверської громади Людмила Ткаченко

В громаді дві лікарні: центр первинної допомоги з сімейними лікарями та міська лікарня з відділеннями і вузькопрофільними спеціалістами. Нестача коштів для обох закладів – по два-два з половиною мільйони гривень на місяць.

"На міський бюджет по 30 мільйонів на кожний медичний заклад – це 60 мільйонів на рік. Це дуже велика сума для міського бюджету, це непідйомна сума насправді", – каже Ткаченко.

Зекономити на скороченні штатів лікарні не зможуть, каже Людмила Ткаченко. Щільність населення на Новгород-Сіверщині складає 13 людей на один квадратний кілометр, у сільській місцевості ще менше, близько семи. Тому можливий вихід з ситуації – ввести спеціальний коефіцієнт для територій з малою щільністю населення, каже Людмила Ткаченко.

ФОТО: Суспільне Чернігів Новгород-Сіверська центральна районна лікарня

"Гірський коефіцієнт в гірських районах, а нам би коефіцієнт як малозаселеності… Щоб він передбачав так, як у гірських районах. У нас та сама історія. У нас населені пункти дуже віддалені один від одного, і, по-друге, малозаселені насправді.

Другий вихід – це збільшити виплати за пакетами.

"Ми провели обрахунки з головним лікарем ЦПМСД – розмір пакету піднявся на 135 гривень. Щоб могла головний лікар виконати вимоги постанови, потрібно, щоб вартість пакету зросла до 350 гривень".

Читайте також:

Одні скорочуватимуть медиків, інші набиратимуть – реакція чернігівських лікарень на ріст зарплат