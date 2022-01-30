Станом на 30 січня в Хмельницькій області виявили 1883 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужали 159 людей. Внаслідок ускладень хвороби померли 5 жителів області. Про це інформує пресслужба Хмельницької облдержадміністрації.

За минулу добу провели 2313 досліджень методом ПЛР, 177 – методом ІФА, 868 – тестів на антиген. На лікуванні перебуває 16311 жителів області: 910 лікується стаціонарно, 15401 – амбулаторно. Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 45,6%.

Загалом від початку пандемії на Хмельниччині зареєстрували 164899 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Одужали 145105 людей (88% від підтверджених випадків). Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області – 3483.

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