На Сумщині розпочалася реєстрація на ЗНО

З 1 лютого розпочинається реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання-2022. Майбутні абітурієнти Сумщини можуть зареєструватися на участь у ньому.

Пройти реєстрацію можна до 9-го березня включно. Зробити це можна як удома, так і в навчальному закладі. Усього тестування можна скласти з 13-ти предметів. Нововведенням цього року є те, що крім максимум п'яти безкоштовних предметів, майбутні абітурієнти можуть обрати ще три платні.

Запрошення-перепустки з адресами пунктів проведення тестувань на інформаційних сторінках зареєстрованих учасників мають з’явитися до 29 квітня.

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