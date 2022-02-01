22 лютого Харківський апеляційний суд розгляне скаргу родини вбитої у Старому Салтові 6-річної Мирослави Третяк.

Засідання суду розпочнеться об 11:00, йдеться у розкладі справ, призначених до розгляду. Головуючий — суддя Олександр Курило.

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Серед відповідачів 11 державних органів, повідомив представник потерпілих Артем Донець. Родина Третяк оскаржує ухвалу Вовчанського райсуду в частині, в якій суд не побачив винуватості держави у бездіяльності щодо підлітка, визнаного винним у вбивстві.

В апеляційній скарзі сторона потерпілих просить моральної компенсації від держави у 100 млн гривень.

Що відомо