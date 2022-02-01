22 лютого Харківський апеляційний суд розгляне скаргу родини вбитої у Старому Салтові 6-річної Мирослави Третяк.
Засідання суду розпочнеться об 11:00, йдеться у розкладі справ, призначених до розгляду. Головуючий — суддя Олександр Курило.
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Серед відповідачів 11 державних органів, повідомив представник потерпілих Артем Донець. Родина Третяк оскаржує ухвалу Вовчанського райсуду в частині, в якій суд не побачив винуватості держави у бездіяльності щодо підлітка, визнаного винним у вбивстві.
В апеляційній скарзі сторона потерпілих просить моральної компенсації від держави у 100 млн гривень.
Що відомо
- 28 липня шестирічну Мирославу Третяк знайшли мертвою у покинутій будівлі у Старому Салтові.
- Вбивцею дівчинки поліція назвала 13-річного хлопця, з яким того дня гуляла дівчинка. Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов сказав, що хлопчик зізнався у вбивстві, а його мати у це не повірила: "Вона не вірить, що син це зробив, але він сам сказав це, що це він зробив".
- 29 липня підлітка помістили до спецприймальника на 30 діб. Інформацію про іншого фігуранта справи поліція не підтвердила.
- 30 липня правоохоронці повідомили, що дівчинка померла від травми голови, нанесеної тупим предметом.
- Наприкінці серпня стали відомі результати психіатричної експертизи підлітка. Вони показали, що хлопець осудний, усвідомлює свої дії та їх наслідки. На час слідства він перебував у спецприймальнику для дітей.
- Підлітка визнали винним у вбивстві. 2 грудня рішення ухвалив Вовчанський райсуд. За рішенням суду, хлопець три роки має утримуватися у спеціальній навчально-виховній установі для дітей і підлітків — це максимально можливий примусовий захід виховного характеру.