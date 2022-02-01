За січень 2022 року до травмпунктів Першого ТМО Львова звернулася 1371 людина, яка отримала травми на вулиці. Це майже на третину більше, ніж минулого року. Про це повідомили у пресслужбі 1 ТМО Львова.

Від початку року до травмпункту 8-ї лікарні звернулися 739 людей, ще 571 людина — до Лікарні швидкої допомоги. Як повідомили у медзакладі, у січні 2022 року зафіксували на 411 випадків вуличних травм більше, ніж минулоріч:

"У нас понад тисяча травмованих надворі за січень у Львові. Аби надати їм допомогу, травматологи використали майже 8 кілометрів гіпсу. Цього вистачить, щоб 6 разів обмотати проспект Свободи у Львові — від Оперного театру до пам’ятника Міцкевича. Більшість з тих, хто падав на вулиці — чоловіки — 60% від усіх звернень. І траплялося це найчастіше на проспекті Червоної Калини, на вулиці Володимира Великого та Стрийській".

1 ТМО Львова Бинт для гіпсу

Як повідомив хірург-травматолог Володимир Баляс, у січні через вуличні травми в медзаклади доправили та прооперували 285 пацієнтів, з них 65% — жінки.

"Найскладніший для нас був відкритий перелом гомілки. Це жінка старшого віку, близько 60-ти років. Вона отримала травму на вулиці. Її доставила швидка у відділення невідкладної допомоги. Вона була госпіталізована і в ургентному порядку прооперована з приводу нижньої третини правої гомілки", — каже Володимир Баляс.

Найчастіше, за словами хірурга, у пацієнтів фіксують переломи передпліччя, шийки стегна та ніг.