У Чернігові планують облаштувати рух по колу на перехресті на проспекті Миру

У Чернігові планують змінити схему дорожнього руху на перехресті проспекту Миру з вулицями Героїв Чорнобиля та Козацькою. Йдеться про облаштування там руху по колу. Депутатський запит з подібною пропозицією розглядали на розширеній нараді у міськраді сьогодні, 1 лютого.

За словами начальника управління ЖКГ Ярослава Куца, останнім часом у місті збільшилася кількість машин, що, в свою чергу, ускладнює рух на цьому перехресті особливо у години пік.

"Наразі на вулиці Героїв Чорнобиля облаштований триполосний рух: одна полоса рухається прямо, і кожна окремо праворуч та ліворуч. Але ж у зв'язку зі збільшенням кількості машин, все одно там утворюються затори. Вирішення питання з цим перехрестям — робити коло. Розібрати підземний перехід. Іншого варіанту на Героїв Чорнобиля немає", — зазначив Куц.

Він додав, що проєкту ще нема, питання ще вивчається.

Як розповіла в коментарі Суспільному речниця Управління ЖКГ Тетяна Корж, наразі у розробці комп'ютерна модель кругового руху перехрестям.

"Фактична інформація для моделювання отримується зйомкою квадрокоптером в годину пік. Йдеться про кількість автомобілів, що перетинає перехрестя в найзавантаженіші періоди. У моделі враховується також збільшення транспорту на дорогах міста, що очікується в найближчі роки. На основі отриманих даних буде вирішуватися доцільність подальших робіт у майбутньому".

За словами Тетяни Корж, на цьому перехресті нещодавно робили реорганізацію руху та додали ще одну смугу. Але скарги продовжують надходити. Автоінструкторка Тетяна Обловатна каже, зараз рух організовано правильно.

"Наразі поставили світлофори. Там вже давно потрібно було поставити. Вони, дійсно, розвантажили перехрестя, є порядок, послідовність. Рух по колу – це завжди перешкода зліва. Коли ми стоїмо на Героїв Чорнобиля і пропускаємо перешкоду зліва – це потік машин, які йдуть проспектом Миру. Цей потік безперервний, особливо в годину пік. Спочатку будуть ДТП".

Зазначимо, наприкінці осені на цьому перехресті встановили оновлені світлофори та змінили схему дорожнього руху: були дві смуги руху, стало три. Це, на думку комунальників, мало полегшити перетин перехрестя автомобілями. Але водночас від автомобілістів Чернігова стали надходити скарги на надто довгий час очікування, поки горить червоне світло: 92 секунди. Це спричиняє затори навіть у звичайний час.

Що думають водії з приводу облаштування руху по колу – дізнаєтеся з сюжету:

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