У Вінницькій області зафіксували високий рівень інтенсивності поширення грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Показник перевищує норму майже вдвічі. Про це Суспільному розповіла заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко.

"Захворюваність склала 1004,8 випадків на 100 тис. населення, це на 93,1% вище базового рівня. Впродовж тижня за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 15376 осіб, серед захворілих 5241 (34,0%) дітей. Було госпіталізовано 398 осіб, в т. ч. 219 дітей. Летальних випадків не зареєстровано", - каже Бондаренко.

Додає, найвищі рівні захворюваності у у Ладижині та колишніх Козятинському, Калинівському, Теплицькому та Тиврівському районах.

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