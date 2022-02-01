У Сумах через коронавірус скасували засідання сесії міськради

Через високу захворюваність на коронавірус друге пленарне засідання ХVIII сесії Сумської міської ради відмінили. Останній раз депутати міськради збиралися на сесію 26 січня.
Як повідомляє інформаційний портал міськради, в обласному центрі за останню добу від COVID-19 померло троє людей, захворіло 540 осіб. Наразі на лікуванні перебуває 9544 сумчан.
Що відомо
- На останній сесії Сумської міськради депутати більшістю голосів 26 січня прийняли бюджет громади на 2022 рік. З 34 присутніх "за" віддали голоси 32, "один" був проти, іще один не голосував. Бюджет 2022 року - 3 млрд 563 млн грн. Планується, що він буде на 283 млн більше, ніж торік. При цьому, на основні видатки не вистачає 177 млн грн.
- На тій же сесії депутати міськради проголосували за скасування рішення виконкому щодо підняття тарифів на гарячу воду та тепло для товариства "Сумитеплоенерго".
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