Бюджет Сумської громади: на що і скільки грошей планують виділити

Сумські депутати більшістю голосів 26 січня прийняли бюджет громади на 2022 рік. З 34 присутніх "за" віддали голоси 32, "один" був проти, іще один не голосував.

Бюджет 2022 року - 3 млрд 563 млн грн. Планується, що він буде на 283 млн більше, ніж торік. При цьому, на основні видатки не вистачає 177 млн грн.

Освіта

На освіту планують витратити 1 млрд 625 млн грн, це на 22% більше, ніж 2021 року. Майже половина цієї додаткової суми піде на утримання професійно-технічних училищ, які з цього року перейшли на фінансування з місцевих бюджетів.

Житлово-комунальне господарство

На житлово-комунальне господарство виділили 610 млн грн., що на 39% більше, ніж у 2021 році. Більшу частину – 379 млн грн. витратять на благоустрій. 180 млн грн. – на відшкодування різниці в тарифах на послуги з теплопостачання населенню. Майже нічого не запланували на ремонт водогону і каналізації та фактично вполовину скоротили видатки на ремонт ліфтів та капремонт житлового фонду.

Медицина

На охорону здоров’я заклали 186 млн грн, що на 13% менше від минулорічної суми. З них 22 млн направлять на "первинку", а 160 млн – на вторинну меддопомогу. При цьому коштів на додаткові медичні програми в стаціонарах заклали менше на 88%.

Соцзахист

На соціальний захист планують витратити 198 млн грн., що на 29% більше, ніж минулоріч. Найбільше з цієї суми піде на компенсацію за проїзд пільговиків в громадському транспорті – 91 млн грн. На допомогу з придбання житла АТОвцям виділять 21 млн грн.

Спорт

На фізкультуру і спорт запланували 82 млн грн. Понад половину цієї суми – 48 млн грн. - утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Кого "обділили"

У підсумку документ підтримали 32 із 34 присутніх депутатів. Проти цього проєкту бюджету була депутатка від партії "Сила і Честь" Ірина Дяденко.

"Ми подали двічі свої пропозиції. Перший раз - міському голові, другий раз депутатському корпусу. Обидва рази наші пропозиції не були враховані. Натомість в проєкті бюджету враховані пропозиції усіх депутатських фракцій," - сказала вона.

Пропозиція депутатів від "Сила і Честь" - запланувати близько 8 млн на ремонт Стецьківської школи. Міський голова Олександр Лисенко сказав, що в березні, при внесенні змін до бюджету, мають виділити гроші на ремонт цієї школи.

“Йде зменшення на відповідні програми, тому що 184 млн грн. ми виділяємо в бюджеті по категорії "населення", по різниці в тарифах на тепло. Сьогодні підвищений газ вимагає від нас запроваджувати підвищені тарифи, які сьогодні прийняті, як і по всій країні”, - сказав Лисенко.

“Ми віддали майже 200 млн грн. на компенсацію тому що директор департаменту ЖКГ сказав, що вже інший зовсім тариф, але підписаний, так званий, меморандум, центральна влада дуже не хотіла жертвувати своїми рейтингами і просили не піднімати тарифи для населення, щоб вони лишилися на минулорічному рівні, але на це компенсації не дали, фактично, переклали це на плечі місцевих бюджетів," - сказав голова бюджетної комісії Вадим Акпєров.

Державні гарантії - на плечах громад

Голова громадської організації "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко, говорить, що частину державних гарантій Центральна влада переклала на фінансування місцевими громадами, що не дасть можливість направити гроші на свій розвиток.

"Свиню" місцевій владі підсунула влада центральна, фактично, змусила місцеві громади не піднімати тарифи виключно для того, щоб не псувався рейтинг Зеленського. По факту, що ми бачимо в бюджеті 184 млн грн громада міста компенсує за тарифи, ми віддаємо фактичним власникам "Сумитеплоенерго", а фактичний власник зараз не громада, а київські олігархи, 184 млн грн. платимо їм", - говорить він.

Бобиренко також вважає неправильним те, що громада має фінансувати профтехосвіту і зарплати медикам. "Профтехосвіта нав’язана місту, де не можна ні скорочувати, ні об’єднувати, а це доведеться робити, принаймні, цього року. Фінансування зарплат медиків: Зеленський оголосив це як свою ініціативу, потім, через Кабмін, зобов’язали постановою головних лікарів виплачувати цю зарплату, але кошти на це в бюджеті не передбачили, і таким чином кинули напризволяще місцеві бюджети", - говорить Бобиренко.

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