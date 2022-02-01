Вакцинація від COVID-19: 1044 щеплення зробили за добу на Хмельниччині

За минулу добу в Хмельницькій області зробили 1044 щеплення від COVID-19. Про це повідомляється на офіційному сайті Хмельницької облдержадміністрації.

Зазначають, що 413 жителів області зробили перше щеплення, 390 – два щеплення. Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 900982 щеплення від COVID-19. Всього двома дозами щеплено 432229 жителів Хмельниччини, бустерною дозою – 6803 людини, а додатковою дозою вакцини – 278 людей.

Також повідомляється, що з 1 лютого сертифікат про вакцинацію бустерною дозою доступний у застосунку “Дія”.

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