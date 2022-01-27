Вінницького дрифтера притягнуть до відповідальності за хуліганство. Про це йдеться на фейсбук-сторінці ГУНП області.

"Молодик неодноразово порушував правила дорожнього руху, зухвало та цинічно ігнорував закон. Правопорушник знімав свої протиправні дії на відео та хизувався у соцмережах зневагою до законодавства та працівників поліції, які неодноразово притягували його до адміністративної відповідальності", - йдеться у дописі.

Нещодавно, він оприлюдниву соцмережі відео, де він демонструє свої оголені сідниці, та, використовуючи ненормативну лексику, адресував його поліції.

У цьому році його двічі притягли до адміністративної відповідальності за небезпечні маневри тротуаром на автомобілі.

Суд позбавив хлопця права керування транспортним засобом через перебування за кермом у стані сп’яніння.

27 січня поліцейські провели адміністративне затримання хлопця. За таке правопорушення йому загрожує до п’ятнадцяти діб адміністративного арешту.