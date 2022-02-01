logo logo
Де хмельницький екобус прийматиме небезпечні відходи у лютому. Графік
ЕКОЛОГІЯРегіони

Де хмельницький екобус прийматиме небезпечні відходи у лютому. Графік

Владислав Васильчук
·
Де хмельницький екобус прийматиме небезпечні відходи у лютому. Графік Фото: ХМР

У Хмельницькому курсує екобус, в який жителі міста можуть здати небезпечні відходи. У лютому екобус можна буде знайти в обласному центрі та Книжківцях.

Як повідомляють у Хмельницькій міськраді, впродовж лютого він здійснить 20 виїздів у різні мікрорайони міста.

Графік зупинок екобуса у лютому

  • 2 лютого 12.00-17.00 – Ракове, вулиця Гальчевського, ТЦ “55-й магазин”
  • 3 лютого 12.00 - 17.00 – Лезневе, магазин “Економ”
  • 4 лютого 9.00 - 17.00 - Південно-захід, “Новатор”
  • 5 лютого 9.00 - 17.00 - Гречани, зупинку "Олімпійська"
  • 6 лютого 9.00 - 17.00 Виставка, "Сілістра"
  • 9 лютого 12.00-17.00 Виставка, Проспект Миру, МАУП
  • 10 лютого 12.00-17.00 Книжківці, вулиця Кабришева, клуб
  • 11 лютого 9.00 - 17.00 Центр, вулиця Шевченка, магазин “Сільпо”
  • 12 лютого 9:00-17:00 – Південно-захід, Інститутська, магазин "Делікат"
  • 13 лютого 9:00-17:00 – Заріччя, кафе "Старий млин"
  • 16 лютого 12:00-17:00 – центр, Філармонія
  • 17 лютого 12:00-17:00 – Гречани, СКЦ "Плоскирів"
  • 18 лютого 9:00-17:00 – Південно-захід, Львівське шосе, магазин "АТБ"
  • 19 лютого 9:00-17:00 – Дубове, Козацька, 54/2, ДНЗ №1
  • 20 лютого 9:00-17:00 – Озерна, мазанин "Дана"
  • 23 лютого 12.00 - 17.00 - Озерна, вулиця Залізняка, 4, аптека
  • 24 лютого 12.00 - 17.00 – Виставка, Політехнічний коледж
  • 25 лютого 9:00-17:00 – Заготзерно, магазин "Взуття для вашої родини"
  • 26 лютого 9:00-17:00 – Ракове, Гарнізонна, магазин "Контакт"
  • 27 лютого 9:00-17:00 – Центр, ТЦ "Дитячий світ"

В екобус можна здати:

  • батарейки та акумулятори;
  • люмінесцентні лампи;
  • термометри та ртутьвмісні матеріали;
  • фарби, клеї, розчинники (з тарою);
  • електричне та електронне обладнання;
  • миючі засоби, побутову хімію (з тарою);
  • протерміновані медикаменти.

Небезпечні відходи також можна здати щоденно з 8.00 до 19.00 у Центрі управління відходами (пр. Миру, 7, поблизу міського полігону ТПВ).

Читайте також

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди