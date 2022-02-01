Де хмельницький екобус прийматиме небезпечні відходи у лютому. Графік

У Хмельницькому курсує екобус, в який жителі міста можуть здати небезпечні відходи. У лютому екобус можна буде знайти в обласному центрі та Книжківцях.
Як повідомляють у Хмельницькій міськраді, впродовж лютого він здійснить 20 виїздів у різні мікрорайони міста.
Графік зупинок екобуса у лютому
- 2 лютого 12.00-17.00 – Ракове, вулиця Гальчевського, ТЦ “55-й магазин”
- 3 лютого 12.00 - 17.00 – Лезневе, магазин “Економ”
- 4 лютого 9.00 - 17.00 - Південно-захід, “Новатор”
- 5 лютого 9.00 - 17.00 - Гречани, зупинку "Олімпійська"
- 6 лютого 9.00 - 17.00 Виставка, "Сілістра"
- 9 лютого 12.00-17.00 Виставка, Проспект Миру, МАУП
- 10 лютого 12.00-17.00 Книжківці, вулиця Кабришева, клуб
- 11 лютого 9.00 - 17.00 Центр, вулиця Шевченка, магазин “Сільпо”
- 12 лютого 9:00-17:00 – Південно-захід, Інститутська, магазин "Делікат"
- 13 лютого 9:00-17:00 – Заріччя, кафе "Старий млин"
- 16 лютого 12:00-17:00 – центр, Філармонія
- 17 лютого 12:00-17:00 – Гречани, СКЦ "Плоскирів"
- 18 лютого 9:00-17:00 – Південно-захід, Львівське шосе, магазин "АТБ"
- 19 лютого 9:00-17:00 – Дубове, Козацька, 54/2, ДНЗ №1
- 20 лютого 9:00-17:00 – Озерна, мазанин "Дана"
- 23 лютого 12.00 - 17.00 - Озерна, вулиця Залізняка, 4, аптека
- 24 лютого 12.00 - 17.00 – Виставка, Політехнічний коледж
- 25 лютого 9:00-17:00 – Заготзерно, магазин "Взуття для вашої родини"
- 26 лютого 9:00-17:00 – Ракове, Гарнізонна, магазин "Контакт"
- 27 лютого 9:00-17:00 – Центр, ТЦ "Дитячий світ"
В екобус можна здати:
- батарейки та акумулятори;
- люмінесцентні лампи;
- термометри та ртутьвмісні матеріали;
- фарби, клеї, розчинники (з тарою);
- електричне та електронне обладнання;
- миючі засоби, побутову хімію (з тарою);
- протерміновані медикаменти.
Небезпечні відходи також можна здати щоденно з 8.00 до 19.00 у Центрі управління відходами (пр. Миру, 7, поблизу міського полігону ТПВ).
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