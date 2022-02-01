Де хмельницький екобус прийматиме небезпечні відходи у лютому. Графік

У Хмельницькому курсує екобус, в який жителі міста можуть здати небезпечні відходи. У лютому екобус можна буде знайти в обласному центрі та Книжківцях.

Як повідомляють у Хмельницькій міськраді, впродовж лютого він здійснить 20 виїздів у різні мікрорайони міста.

Графік зупинок екобуса у лютому

2 лютого 12.00-17.00 – Ракове, вулиця Гальчевського, ТЦ “55-й магазин”

3 лютого 12.00 - 17.00 – Лезневе, магазин “Економ”

4 лютого 9.00 - 17.00 - Південно-захід, “Новатор”

5 лютого 9.00 - 17.00 - Гречани, зупинку "Олімпійська"

6 лютого 9.00 - 17.00 Виставка, "Сілістра"

9 лютого 12.00-17.00 Виставка, Проспект Миру, МАУП

10 лютого 12.00-17.00 Книжківці, вулиця Кабришева, клуб

11 лютого 9.00 - 17.00 Центр, вулиця Шевченка, магазин “Сільпо”

12 лютого 9:00-17:00 – Південно-захід, Інститутська, магазин "Делікат"

13 лютого 9:00-17:00 – Заріччя, кафе "Старий млин"

16 лютого 12:00-17:00 – центр, Філармонія

17 лютого 12:00-17:00 – Гречани, СКЦ "Плоскирів"

18 лютого 9:00-17:00 – Південно-захід, Львівське шосе, магазин "АТБ"

19 лютого 9:00-17:00 – Дубове, Козацька, 54/2, ДНЗ №1

20 лютого 9:00-17:00 – Озерна, мазанин "Дана"

23 лютого 12.00 - 17.00 - Озерна, вулиця Залізняка, 4, аптека

24 лютого 12.00 - 17.00 – Виставка, Політехнічний коледж

25 лютого 9:00-17:00 – Заготзерно, магазин "Взуття для вашої родини"

26 лютого 9:00-17:00 – Ракове, Гарнізонна, магазин "Контакт"

27 лютого 9:00-17:00 – Центр, ТЦ "Дитячий світ"

В екобус можна здати:

батарейки та акумулятори;

люмінесцентні лампи;

термометри та ртутьвмісні матеріали;

фарби, клеї, розчинники (з тарою);

електричне та електронне обладнання;

миючі засоби, побутову хімію (з тарою);

протерміновані медикаменти.

Небезпечні відходи також можна здати щоденно з 8.00 до 19.00 у Центрі управління відходами (пр. Миру, 7, поблизу міського полігону ТПВ).

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