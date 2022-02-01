На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували майже дві тисячі людей

31 січня в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 759 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 422.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.
Першою дозою за добу вакцинували 702 людей:
- Pfizer-BioNTech – 542 людей,
- CoronaVac – 119,
- Moderna – 24,
- AstraZeneca – 17,
Другою дозою імунізували 799 людей:
- Pfizer-BioNTech – 642 людей,
- CoronaVac – 77,
- Moderna – 50,
- AstraZeneca – 30,
Бустерною дозою імунізували 258 людей:
- Pfizer-BioNTech –238 людей,
- Moderna – 20.
Станом на 30 січня в області першою дозою щепили 292 648 людей, що складає 32,52% населення області. Другою дозою імунізували 279 343 людей. Додатковою – 81, бустерною – 5 413 людей.
Що відомо
- Загалом в області виявили 134 578 випадків інфікування коронавірусом, 117 507 людей одужали, а 3 130 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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