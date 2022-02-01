На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували майже дві тисячі людей

31 січня в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 759 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 422.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 702 людей:

Pfizer-BioNTech – 542 людей,

CoronaVac – 119,

Moderna – 24,

AstraZeneca – 17,

Другою дозою імунізували 799 людей:

Pfizer-BioNTech – 642 людей,

CoronaVac – 77,

Moderna – 50,

AstraZeneca – 30,

Бустерною дозою імунізували 258 людей:

Pfizer-BioNTech –238 людей,

Moderna – 20.

Станом на 30 січня в області першою дозою щепили 292 648 людей, що складає 32,52% населення області. Другою дозою імунізували 279 343 людей. Додатковою – 81, бустерною – 5 413 людей.

Що відомо

Загалом в області виявили 134 578 випадків інфікування коронавірусом, 117 507 людей одужали, а 3 130 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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