Закарпатка, в якої приймали 31 січня пологи в автомобілі швидкої допомоги, почувається добре. Це Суспільному підтвердила лікарка-неонатологиня пологового відділення Перечинської лікарні Світлана Селебинка. Жінка з малюком перебувають зараз у цьому медзакладі.

26-річна жителька села Тур’я Пасіка Ужгородського району народила зранку. Спочатку до медиків зателефонували о 7:40. Коли приїхала бригада, в неї вже відійшли води. О 8:25 перед в'їздом до Перечина вона народила. Це її сьома дитина.

Фельдшерка приймала пологи вперше

Фельдшерка Яна Гладкова розповідає: до цього дня вона ніколи не приймала пологи та ще й в автомобілі швидкої. "Трохи переживала, бо то перші мої пологи, які я прийняла за 5 років мого стажу. Перший такий у мене випадок. Бувають виклики на пологи, там 3-4 точно в місяць перевозяться і вчасно доїжджали, але так перший раз сталося", —каже Яна Гладкова.

Фельдшерка каже: коли зрозуміла, що жінку не встигнуть довезти до лікарні, попросила водія зупинитися і допомогти їй прийняти пологи. За кермом був Іван Каналош. Подібний досвід він уже мав.

"Це вже не вперше так, що родили в автомобілі. Я був учасником ще в одних родах, теж допомагав. Але тоді ми встигли довезти, зараз ми не встигли тільки 3 км до гінекологічного відділення, а минулого разу ми довезли вже під гінекологічне відділення біля самих дверей, уже просто біля самих дверей не встигли, прямо у дворі у машині народила. Теж з Тур’ї Пасіки. Маємо допомагати один одному, ми ж бригада", — каже водій Іван Каналош.

Хлопчик важить 3,3 кг

Породіллю з малюком відвезли до пологового відділення Перечинської лікарні. "3300 хлопчик. Здоровий. І мама в абсолютно задовільному стані. Відхилень ніяких ні в мами, ні в дитини не виявили. Народжувати у "швидкій", звісно, є ризики, тому що може бути всіляке: може початися кровотеча у мами чи якісь ускладнення у дитини — обвиття пуповиною. І це може бути проблемою. Це все буде уже залежати, як кажуть, стан дитини і мами від усіх тих факторів можливих. Наразі таких факторів не було і "швидка" спрацювала правильно. Все буде залежати від стану. Ми виписуємо на третю добу, якщо все у задовільному стані.

До пологового кореспонденти Суспільного потрапити не змогли. За словами лікарки, через карантинні обмеження всередину не впускають.

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