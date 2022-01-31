Поблизу Перечина жінка народила дитину в автомобілі швидкої допомоги. Про це Суспільному повідомила фельдшерка, котра приймала пологи в машині, Яна Гладкова. За її словами і мама, і малюк почуваються добре.

Пологи у "швидкій" медики приймали у 26-річної жительки села Тур'я Пасіка Ужгородського району. До медиків зателефонували о 7:40 ранку 31 січня.

"Це мої перші пологи "на колесах". Дуже хвилювалася. О 08:25, перед в'їздом у Перечин, народився хлопчик. Ми обробили пупкову ранку малюку, надали допомогу мамі та госпіталізували їх до пологового відділення Перечинської лікарні. Мама і малюк — здорові та почувають себе добре", — розповіла Яна Гладкова.

Для 26-річної породіллі це сьома дитина.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram