На Луганщині, поблизу Станиці Луганської, отримав поранення військовослужбовець ЗСУ. Там противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, повідомляє кореспондентка Суспільного.

Військовий ЗСУ Іван розповів Суспільному, як йому напередодні, замість вже звичного гранатомету довелось вправлятися із джгутом. Хлопець каже – тільки зараз починає повністю усвідомлювати, що врятував побратимові життя.

"Під час раптового обстрілу я зайняв позицію у бойовому розрахунку, почув крики свого побратима. Ми зі своїми побратимами підлізли до нього і надали першу домедичну допомогу", — згадує Іван.

Військовий ЗСУ Олексій додав: "Легке осколкове поранення лівого та правого стегна. Військовослужбовцю надали першу домедичну допомогу, після чого він був евакуйований. Прооперували, стан його задовільний, він себе почуває в принципі нормально".

Обстріл в районі Станиці Луганської розпочався близько опівдня, кажуть армійці. Ймовірно, працювали диверсанти.

"Порушуючи всі Мінські домовленості, противник здійснив обстріл позицій три рази з важкого озброєння, також застосовуючи стрілецьку зброю. Станкові протитанкові гранатомети", — розповів військовий ЗСУ Олександр.

За словами Олексія, якби диверсійно-розвідувальна група пройшла, у неї була б можливість захопити частину вільної території України. Але, додає боєць: "Ми цього ніколи не допустимо".

Поблизу цих позицій обстрілів не було кілька місяців. Та противника армійці чують. "Вони ведуть якусь підготовку", — каже Олександр.

У неділю окупанти також відкривали вогонь поблизу села Пищевик, що на Донеччині.

Що відомо

30 січня російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

Читайте також

Окупанти поранили мирного жителя поблизу Світлодарська

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber