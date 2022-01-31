У сумському Центрі надання адмінпослуг вранці 31 січня утворились черги з відвідувачів, бо третина працівників захворіли. За словами начальниці установи Алли Стрижової на цей тиждень змінили режим роботи. Частину послуг надаватимуть дистанційно.

Сумчанка Галина Якименко розповідає, що стоїть в черзі 3 години, щоб замінити закордонний паспорт. "У мене 479 номер, тому не знаю, скільки ще доведеться стояти", - говорить вона.

Відвідувачка Ірина Пузанкова каже, що в черзі чекала 3,5 години. "Перший раз таке. Зазвичай ми приходимо – 15-20 хвилин це максимум", - розповідає вона.

Все через те, каже головна спеціалістка ЦНАПу Олена Новік, що працівники центру похворіли, тож навантаження нині збільшилося щонайменше вдвічі.

"Сьогодні 725 людей вже звернулись до нас. На даний момент на прийом паспортів на закордонні там 44 людини черга, тобто люди приходять зранку. Дуже багато на закриття фізичних осіб-підприємців, на реєстрацію нерухомості, реєстрацію місця проживання, у нас залишилась одна людина, яка займається питаннями приватизації житла", - розповідає Новік.

За словами начальниці центру адмінпослуг Алли Стрижової, ситуація погіршується тим, що державна міграційна служба пішла на карантин, також через спалах коронавірусу серед своїх працівників.

"Тому до ЦНАПу звертається більша кількість відвідувачів. Якщо взяти на минулому тижні, то менше тисячі талонів за день ми не видавали, а це приблизно три тисячі відвідувачів, оскільки за однією послугою звертаються декілька відвідувачів", - говорить Алла Стрижова.

Які послуги надаватимуть дистанційно

Режим роботи ЦНАПу не зміниться, а от деякі послуги з 1 лютого відвідувачам доведеться тимчасово отримувати самостійно, або ж надсилати запити поштою.

"Через портал "Дія", якщо це стосується фізичних осіб-підприємців. Вони мають можливість змінити КВЕД, припинити свою підприємницьку діяльність, відкрити підприємницьку діяльність", - говорить Алла Стрижова

З 1 по 4 лютого документи дозвільного характеру прийматимуть через скриньку.

За словами Алли Стрижової, видачу готових документів не припинятимуть. У такому режимі ЦНАП працюватиме щонайменше до п’ятниці.

Що відомо

Як повідомила речниця управління Державної міграційної служби Альона Душкіна, працівники відділення, що на Холодногірській, 8 у Сумах пішли на карантин, бо захворіли п’ятеро співробітників установи. Термінів, коли служба поновить звичайний режим роботи не назвала.

Сумщина перебуває у "помаранчевій" зоні карантину. Станом на ранок 31 січня в Сумській області з активним діагнозом "коронавірус" 18 370 людей.

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