За добу на Сумщині COVID-19 підтвердили у 1331 людини, троє померло

На Сумщині за останню добу COVID-19 виявили у 1331 людини. Про це зранку 31 січня повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я. Три людини померло.

За словами начальниці управління охорони здоров'я Сумської міськради Олени Чумаченко, у Сумах захворюваність на COVID-19 зросла на 13%. Хворі частіше лікуються амбулаторно. В інтенсивній терапії 99% невакцинованих сумчан.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 18 370 людей. За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 152 514 людей, з яких 2 986 мешканців області померли. Одужання підтвердили у 131 158 жителів Сумщини.

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На Сумщині на 41.3% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 33 людей, з них 29 – в Сумах.

За добу, за даними РНБО першу дозу вакцини проти коронавірусу за добу отримали 67 людей, загалом вакцинувалися першою дозою в області 441 944 людей. Другу дозу за добу отримали 3 381 людина. Загалом двома дозами вакцинувалися 422 365 людина. Бустерну дозу отримали загалом 10 625 людина.

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