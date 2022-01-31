Резніков хоче ліквідувати Головне управління майна Міноборони. У чому причина

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що планує ліквідувати Головне управління майна Міноборони та зруйнувати наявні в ньому корупційні схеми.

Про це посадовець повідомив в інтерв’ю виданню "Лівий берег". За словами Резнікова, існування цього управління створює забагато корупційних ризиків.

"У структурі Міністерства оборони є різні підрозділи, один з них називається ГУМР – Головне управління майна та ресурсів. Це монстр, утворений раніше, який об’єднує в собі все, що стосується комерційної складової. Сьогодні слово ГУМР має негативну конотацію. Найбільша кількість прикладів можливих корупційних ризиків сконцентрована саме тут", — наголосив він.

Відтак ГУМР буде розділене на кілька різних підрозділів.

"Я вам анонсую, що ліквідую ГУМР узагалі як інституцію. Буде реорганізація, структура буде розділена на декілька підрозділів – Управління роботи з замовниками, Управління корпоративними політиками, Управління відчуженням надлишкового військового майна і Центр управління землями Міноборони", — пояснив Резніков.

Міністр підкреслив, що ліквідація буде проведена у вигляді реорганізації зі збереженням правонаступництва.

"Відповідно, це призведе до суттєвого кадрового рішення. Сьогодні в ГУМРі працює близько 200 осіб, які вже коріння там пустили. І бізнес, який з усім тим бавиться в непублічний, непрозорий спосіб, також буде зруйнований. ГУМР буде зруйнований, як Карфаген", — підсумував посадовець.

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