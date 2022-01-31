Поранена під час стрілянини 22-річна військовослужбовиця з Харківщини Жанна вже посміхається та почала рухати ногами. Про це повідомив на пресконференції генеральний директор лікарні Мечникова Сергій Риженко.

«Наші хірурги зробили дуже важкі операції, які дозволили одержати позитивну динаміку. Жанна вже може рухати ногами. Вона усміхається, з’явився позитивний рум’янець», - розповів генеральний директор лікарні.

За його словами, треба буде провести ще кілька оперативних втручань, щоб добитися остаточного одужання.

Жанна та 25-річний поранений Ігор ще залишаються у реанімації. Стан інших нацгвардійців стабільний, двох чоловіків будуть переводити із реанімації до стаціонару.

Що відомо

У Дніпрі вранці 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.

Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9:30 у місті Підгородне Дніпропетровської області.

ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів).

Нацгвардієць охороняв завод "Південмаш" — за попередньою інформацією, до його поведінки раніше не було зауважень.

28 січня Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, якого підозрюють у стрілянині на "Південмаші" – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.

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