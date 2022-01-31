Від ювелірної майстерні в Ужгороді до магазину у Відні. Історія братів Кочутів

Брати Кочути займаються ювелірною справою понад одинадцять років. Вони створили власну компанію, в якій над виробами працюють понад 50 людей. Зараз бренд має магазин зі своїми виробами у Відні.

До Міжнародного дня ювеліра, який відзначають 31 січня, Суспільне поспілкувалося з представниками компанії.

Як виготовляють ювелірні вироби

Ювелір Іван Чаварга працює в майстерні родини Кочутів близько двох років. Чоловік розповідає про процес виготовлення кулону зі срібла. "Ми закріплюємо вушко до заготовочки. Затискаємо, вирівнюємо і переходимр до пайки".

Суспільне Закарпаття

Далі Іван Чаварга готує матеріал для спаювання вушка кулона. Після цього з’єднує та опускає в кислоту, щоб із прикраси зняти захисний шар, який наносили під час спаювання. Далі дротяною щіткою чистить виріб. "На невеликих обертах очищаємо дротяною щіткою наше срібло для того, щоб не було нічого зайвого. Переходимо до обробки вушка. Знімаємо зайвий метал у місці, де ми паяли. Продовжуємо виготовлення нашого кулончика. Зараз будемо його оксидувати: кілька разів його зануримо в так зване чорнило і тоді воно змінить колір. Кожну зірочку очищаємо, щоб позолота краще трималася. Поправляємо контур, шліфуємо, поліруємо", — розповідає ювелір.

За іншим столом працює Олексій Паша. Він виготовляє каблучку з рожевого золота. "Це техніка мокуме. Я підготовлюю місце під посадку каста. Каст (місце для камінця) у мене вже підготовлений, він вирізаний спеціально під камінь. Тепер треба посадити каст так, щоб він був у центрі, за всіма параметрами відцентрований. Це все робиться вручну. Спочатку я зробив каблучку необхідного розміру, випалив з неї шматок такого розміру, як камінь, тепер буду підганяти під камінь обручку", — зазначив Олексій Паша.

Суспільне Закарпаття

Кожен із ювелірів має однаковий набір інструментів. "Інструменти для грубої обробки заготовок — напильники і пилка для прорізання. Далі йдуть різного виду бори для знімання шару метала різних форм, різних параметрів. Наступними в нас ідуть нождачки для доведення виробу до фінального вигляду. Після цього в нас ідуть комбінації з різних щіточок, з різних муслінових кіл і до них іде полірувальна паста, щоб надати виробу фінальний вигляд", — розповідає Олексій Паша.

Як започатковувалася справа трьох братів

Заснувати ювелірне підприємство Юрій, Ігор та Роман вирішили ще в юнацькі роки. "Ми зі шкільних років захоплювалися ювелірною справою, якщо це можна так назвати. Тоді це в нас було таке хобі, ми виготовляли біжутерію з міді, олова і так воно поступово переростало в щось серйозніше", — каже засновник бренду Юрій Кочут.

"Виходить, що ми цим захоплюємось десь уже 16 років. Але так серйозно, уже цілеспрямовано і тільки ювелірною справою ми займаємося 11 років".

Фото: Юрій Кочут | Facebook

Юрій Кочут каже: одну прикрасу ювелір виготовляє близько місяця. Для цього потрібно кілька етапів. "Модель може створюватися у воску вручну або за допомогою 3D-моделювання або ж модель може створюватися зразу ж в металі, залежить від того, яка ціль. Тоді саме ювелір уже за робочим ювелірним столом обробляє в металі, забирає різні задири на металі, обшліфовує, підганяє до потрібного розміру. Якщо це каблучка, то готує місце для встановлення каменю, закріплює камінь, потім робиться поліровка і потім уже мийка в ультразвуці".

За словами Юрія Кочута, з ювелірних виробів закарпатці найчастіше обирають каблучки. Також обручки з білого, рожевого та жовтого золота.

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