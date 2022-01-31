У Львові відновили старовинну дубову браму

У Львові, на вулиці Соломії Крушельницької, 1 відновили історичну дубову браму. До реставрації вона була зафарбована чорною фарбою. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Спочатку фахівці зняли товстий шар фарби. Як виявилось, брама мала чимало пошкоджень та втрачених дрібних декоративних елементів, які потрібно було відновити.

"Спочатку здавалося, що ці двері в хорошому стані, а більшість елементів збережені. Але під шаром чорної фарби ми знайшли соснові вставки, які були вже понищені. Очевидно, їх до дубової брами додав попередній реставратор. Так довелося поновлювати дуже багато вставок", – каже реставратор Ростислав Малецький.

ЛМР Брама після реставрації

Майстри замінили притворну планку, яка була майже знищена, прогнилу нижню частину і деякі різьблені декоративні елементи.

ЛМР Брама до та після реставрації

Браму відновили завдяки програмі співфінансування. Загальна вартість реставрації становить майже 92 000 грн, з яких мешканці будинку сплатили понад 27 тисяч.

ЛМР Брама до та після реставрації

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