На Вінниччині за добу коронавірус підтвердили у 1070 випадках

На Віннииччині за минулу добу коронавірусну хворобу підтвердили у 1070 випадках. Це на 84 більше, аніж напередодні. Одужали 174 пацієнти. Летальних випадків зафіксували 8. Такі дані МОЗ України станом на ранок 31 січня.

Від початку пандемії COVID-19 лабораторно підтвердили у 131 297 мешканців області. З них одужалв 111 481 вінничанин. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 353 людини.

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 192 вінничани (всього 593 349 людей). Другою дозою імунізувалися 203 мешканці області (всього 558 156). Бустерною дозою вакцинувалися 170 людей (всього 14 395 ), а додатковою всього 189 вінничан.

Протягом доби 30 січня в Україні зафіксували 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 337 медпрацівників та 2865 дітей. Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській (2934), Хмельницькій (2092) та Житомирській областях (1576).

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