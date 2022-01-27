У Хмельницькому з 1 березня розпочинається прийом заяв від батьків, діти яких підуть до першого класу 1 вересня 2022 року. Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької міської ради.

За їхньою інформацією, батьки дітей, які проживають у районі обслуговування закладу освіти, а також, які є рідними дітей, які навчаються у закладі, подати заяву можуть до 31 травня 2022 року.

До 15 червня зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремих класів також і ті діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу за умови подання до 15 червня необхідних документів.

Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:

до початку навчального року — діти, які мають право на першочергове зарахування;

впродовж навчального року — у порядку надходження заяв про зарахування.

Дізнатися про території обслуговування закладів освіти можна за посиланням.